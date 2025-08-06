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Прокуратура назвала причину взрыва в тульском поселке - РИА Новости, 06.08.2025
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10:05 06.08.2025 (обновлено: 13:42 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/vzryv-2033626612.html
Прокуратура назвала причину взрыва в тульском поселке
Прокуратура назвала причину взрыва в тульском поселке - РИА Новости, 06.08.2025
Прокуратура назвала причину взрыва в тульском поселке
Взрыв, из-за которого погибли четверо мужчин в Тульской области, прогремел во время конфликта между ними, сообщили журналистам в пресс-службе региональной... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T10:05:00+03:00
2025-08-06T13:42:00+03:00
происшествия
тульская область
россия
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ТУЛА, 6 авг — РИА Новости. Взрыв, из-за которого погибли четверо мужчин в Тульской области, прогремел во время конфликта между ними, сообщили журналистам в пресс-службе региональной прокуратуры. &quot;В результате конфликта, произошедшего накануне вечером возле частного дома между мужчинами 1973, 2001, 1992, 1996 годов рождения, произошел взрыв неустановленного взрывного устройства. Все участники конфликта погибли&quot;, — сказали там.Это случилось вечером 5 августа на улице Октябрьской в поселке Куркино. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц.Прокуратура взяла расследование на контроль.
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тульская область
россия
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происшествия, тульская область, россия, октябрьский
Происшествия, Тульская область, Россия, Октябрьский
Прокуратура назвала причину взрыва в тульском поселке

Взрыв в Тульской области прогремел во время конфликта между четырьмя мужчинами

© Прокуратура Тульской области/TelegramРабота прокуратуры Тульской области на месте гибели мужчин в результате взрыва в поселке Куркино
Работа прокуратуры Тульской области на месте гибели мужчин в результате взрыва в поселке Куркино - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© Прокуратура Тульской области/Telegram
Работа прокуратуры Тульской области на месте гибели мужчин в результате взрыва в поселке Куркино
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ТУЛА, 6 авг — РИА Новости. Взрыв, из-за которого погибли четверо мужчин в Тульской области, прогремел во время конфликта между ними, сообщили журналистам в пресс-службе региональной прокуратуры.
«

"В результате конфликта, произошедшего накануне вечером возле частного дома между мужчинами 1973, 2001, 1992, 1996 годов рождения, произошел взрыв неустановленного взрывного устройства. Все участники конфликта погибли", — сказали там.

Это случилось вечером 5 августа на улице Октябрьской в поселке Куркино. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц.
Прокуратура взяла расследование на контроль.
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ПроисшествияТульская областьРоссияОктябрьский
 
 
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