https://ria.ru/20250806/vzryv-2033626612.html

Прокуратура назвала причину взрыва в тульском поселке

Прокуратура назвала причину взрыва в тульском поселке - РИА Новости, 06.08.2025

Прокуратура назвала причину взрыва в тульском поселке

Взрыв, из-за которого погибли четверо мужчин в Тульской области, прогремел во время конфликта между ними, сообщили журналистам в пресс-службе региональной... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T10:05:00+03:00

2025-08-06T10:05:00+03:00

2025-08-06T13:42:00+03:00

происшествия

тульская область

россия

октябрьский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033645242_323:0:2460:1202_1920x0_80_0_0_68d4556ba42a5bae5988c8d5664118a8.png

ТУЛА, 6 авг — РИА Новости. Взрыв, из-за которого погибли четверо мужчин в Тульской области, прогремел во время конфликта между ними, сообщили журналистам в пресс-службе региональной прокуратуры. "В результате конфликта, произошедшего накануне вечером возле частного дома между мужчинами 1973, 2001, 1992, 1996 годов рождения, произошел взрыв неустановленного взрывного устройства. Все участники конфликта погибли", — сказали там.Это случилось вечером 5 августа на улице Октябрьской в поселке Куркино. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц.Прокуратура взяла расследование на контроль.

https://ria.ru/20250223/balakovo-2001151089.html

тульская область

россия

октябрьский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, тульская область, россия, октябрьский