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Прокуратура назвала причину взрыва в тульском поселке
Прокуратура назвала причину взрыва в тульском поселке - РИА Новости, 06.08.2025
Прокуратура назвала причину взрыва в тульском поселке
Взрыв, из-за которого погибли четверо мужчин в Тульской области, прогремел во время конфликта между ними, сообщили журналистам в пресс-службе региональной... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T10:05:00+03:00
2025-08-06T10:05:00+03:00
2025-08-06T13:42:00+03:00
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ТУЛА, 6 авг — РИА Новости. Взрыв, из-за которого погибли четверо мужчин в Тульской области, прогремел во время конфликта между ними, сообщили журналистам в пресс-службе региональной прокуратуры. "В результате конфликта, произошедшего накануне вечером возле частного дома между мужчинами 1973, 2001, 1992, 1996 годов рождения, произошел взрыв неустановленного взрывного устройства. Все участники конфликта погибли", — сказали там.Это случилось вечером 5 августа на улице Октябрьской в поселке Куркино. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц.Прокуратура взяла расследование на контроль.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, тульская область, россия, октябрьский
Происшествия, Тульская область, Россия, Октябрьский
Прокуратура назвала причину взрыва в тульском поселке
Взрыв в Тульской области прогремел во время конфликта между четырьмя мужчинами