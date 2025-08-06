https://ria.ru/20250806/vybrosy-2033748277.html

МЭР рассказало о новой цели по снижению выбросов парниковых газов

МЭР рассказало о новой цели по снижению выбросов парниковых газов - РИА Новости, 06.08.2025

МЭР рассказало о новой цели по снижению выбросов парниковых газов

Новая цель по снижению выбросов парниковых газов до 2035 года станет основой для нового определяемого на национальном уровне вклада (ОНУВ) России в рамках... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T16:10:00+03:00

2025-08-06T16:10:00+03:00

2025-08-06T16:10:00+03:00

экономика

россия

париж

бразилия

владимир путин

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

оон

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Новая цель по снижению выбросов парниковых газов до 2035 года станет основой для нового определяемого на национальном уровне вклада (ОНУВ) России в рамках Парижского соглашения, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития. Ранее в среду на портале официального опубликования правовых актов был обнародован указ президента России Владимира Путина, в соответствии с которым правительству поручено обеспечить к 2035 году сокращение выбросов парниковых газов до 65-67% от уровня 1990 года. В 2020 году глава государства поручал правительству обеспечить к 2030 году сокращение выбросов парниковых газов до 70% относительно уровня 1990 года. "Президент РФ утвердил показатель по сокращению выбросов парниковых газов до 2035 года, который станет основой для нового определяемого на национальном уровне вклада России в рамках Парижского соглашения", - говорится в сообщении. Выработанное в Париже соглашение по климату впервые в истории объединило усилия всех мировых держав по сдерживанию климатических изменений. Его цель - удержать глобальное потепление в пределах 1,5 градусов Цельсия относительно доиндустриального уровня и не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры более чем на два градуса к 2100 году. В настоящее время участниками данного международного договора являются 198 стран, включая Россию. В министерстве напомнили, что в рамках соглашения страны должны разработать определяемый на национальном уровне вклад - национальный план действий по сокращению выбросов и адаптации к изменению климата. "Установленная сегодня цель 65-67% от уровня 1990 года по сокращению выбросов парниковых газов к 2035 году превышает предыдущую и станет основой для подготовки нового ОНУВ Российской Федерации", - отметили в министерстве. Обновленный национальный план действий по сокращению выбросов и адаптации к изменению климата Россия представит до начала 30-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Конференция состоится с 11 по 22 ноября 2025 в Бразилии.

https://ria.ru/20250610/toplivo-2021926713.html

https://ria.ru/20250421/klimat-2012556170.html

https://ria.ru/20250113/b-1993396572.html

россия

париж

бразилия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, париж, бразилия, владимир путин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), оон