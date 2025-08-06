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МЭР рассказало о новой цели по снижению выбросов парниковых газов - РИА Новости, 06.08.2025
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16:10 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/vybrosy-2033748277.html
МЭР рассказало о новой цели по снижению выбросов парниковых газов
МЭР рассказало о новой цели по снижению выбросов парниковых газов - РИА Новости, 06.08.2025
МЭР рассказало о новой цели по снижению выбросов парниковых газов
Новая цель по снижению выбросов парниковых газов до 2035 года станет основой для нового определяемого на национальном уровне вклада (ОНУВ) России в рамках... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T16:10:00+03:00
2025-08-06T16:10:00+03:00
экономика
россия
париж
бразилия
владимир путин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
оон
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Новая цель по снижению выбросов парниковых газов до 2035 года станет основой для нового определяемого на национальном уровне вклада (ОНУВ) России в рамках Парижского соглашения, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития. Ранее в среду на портале официального опубликования правовых актов был обнародован указ президента России Владимира Путина, в соответствии с которым правительству поручено обеспечить к 2035 году сокращение выбросов парниковых газов до 65-67% от уровня 1990 года. В 2020 году глава государства поручал правительству обеспечить к 2030 году сокращение выбросов парниковых газов до 70% относительно уровня 1990 года. "Президент РФ утвердил показатель по сокращению выбросов парниковых газов до 2035 года, который станет основой для нового определяемого на национальном уровне вклада России в рамках Парижского соглашения", - говорится в сообщении. Выработанное в Париже соглашение по климату впервые в истории объединило усилия всех мировых держав по сдерживанию климатических изменений. Его цель - удержать глобальное потепление в пределах 1,5 градусов Цельсия относительно доиндустриального уровня и не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры более чем на два градуса к 2100 году. В настоящее время участниками данного международного договора являются 198 стран, включая Россию. В министерстве напомнили, что в рамках соглашения страны должны разработать определяемый на национальном уровне вклад - национальный план действий по сокращению выбросов и адаптации к изменению климата. "Установленная сегодня цель 65-67% от уровня 1990 года по сокращению выбросов парниковых газов к 2035 году превышает предыдущую и станет основой для подготовки нового ОНУВ Российской Федерации", - отметили в министерстве. Обновленный национальный план действий по сокращению выбросов и адаптации к изменению климата Россия представит до начала 30-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Конференция состоится с 11 по 22 ноября 2025 в Бразилии.
https://ria.ru/20250610/toplivo-2021926713.html
https://ria.ru/20250421/klimat-2012556170.html
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экономика, россия, париж, бразилия, владимир путин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), оон
Экономика, Россия, Париж, Бразилия, Владимир Путин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), ООН
МЭР рассказало о новой цели по снижению выбросов парниковых газов

МЭР: цель по снижению выбросов парниковых газов станет основой нового нацплана

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛинии электропередач и трубы ТЭЦ
Линии электропередач и трубы ТЭЦ - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Линии электропередач и трубы ТЭЦ. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Новая цель по снижению выбросов парниковых газов до 2035 года станет основой для нового определяемого на национальном уровне вклада (ОНУВ) России в рамках Парижского соглашения, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.
Ранее в среду на портале официального опубликования правовых актов был обнародован указ президента России Владимира Путина, в соответствии с которым правительству поручено обеспечить к 2035 году сокращение выбросов парниковых газов до 65-67% от уровня 1990 года. В 2020 году глава государства поручал правительству обеспечить к 2030 году сокращение выбросов парниковых газов до 70% относительно уровня 1990 года.
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"Президент РФ утвердил показатель по сокращению выбросов парниковых газов до 2035 года, который станет основой для нового определяемого на национальном уровне вклада России в рамках Парижского соглашения", - говорится в сообщении.
Выработанное в Париже соглашение по климату впервые в истории объединило усилия всех мировых держав по сдерживанию климатических изменений. Его цель - удержать глобальное потепление в пределах 1,5 градусов Цельсия относительно доиндустриального уровня и не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры более чем на два градуса к 2100 году. В настоящее время участниками данного международного договора являются 198 стран, включая Россию.
В министерстве напомнили, что в рамках соглашения страны должны разработать определяемый на национальном уровне вклад - национальный план действий по сокращению выбросов и адаптации к изменению климата.
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"Установленная сегодня цель 65-67% от уровня 1990 года по сокращению выбросов парниковых газов к 2035 году превышает предыдущую и станет основой для подготовки нового ОНУВ Российской Федерации", - отметили в министерстве.
Обновленный национальный план действий по сокращению выбросов и адаптации к изменению климата Россия представит до начала 30-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Конференция состоится с 11 по 22 ноября 2025 в Бразилии.
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