СМИ: кандидата от АдГ не допустили к выборам главы города Людвигсхафена
Кандидата от АдГ Пауля не допустили к выборам бургомистра города Людвигсхафена
Флаг Германии. Архивное фото
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БЕРЛИН, 6 авг - РИА Новости. Избирательная комиссия не допустила кандидата от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Йоахима Пауля к выборам бургомистра города Людвигсхафена на Рейне в земле Рейнланд-Пфальц из-за, якобы, сомнений в его приверженности демократии, сообщает портал Ludwigshafen24.
"Избирательная комиссия большинством голосов приняла решение не допускать его к выборам. Как сообщило городское руководство, причиной стали сомнения в приверженности Пауля конституционному порядку. Конкретно речь идёт о том, готов ли 55-летний кандидат в любой момент выступать за основы свободно-демократический строя", - пишет портал.
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Решение подкрепляется составленным по запросу властей города докладом министерства внутренних дел земли Рейнланд-Пфальц, в котором перечислены публичные высказывания политика.
Земельное отделение партии АдГ, на прошлых федеральных выборах по партийным спискам после Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и Христианско-демократического союза (ХДС) набравшей больше всего голосов в Людвигсхафене, уже анонсировали юридические шаги и раскритиковала власти в нарушении принципа равного обращения с партиями и "нападении" на демократию.
Выборы нового бургомистра Людвигсхафена состоятся 21 сентября. Действующая обер-бургомистр Ютта Штайнрук, ранее представлявшая СДПГ, не выдвинула свою кандидатуру, покинув ранее ряды социал-демократов. На текущий момент в выборах участвуют шесть кандидатов.
В начале мая текущего года ведомство по охране конституции Германии приписало АдГ статус правоэкстремистской партии на территории всей страны. Это решение позволит расширить арсенал средств слежки за организацией и считается одним из промежуточных шагов к запрету партии, в ряде недавних опросов обогнавшей победивший на досрочных выборах блок ХДС/ХСС. Сопредседатели "Альтернативы для Германии" Тино Крупалла и Алиса Вайдель назвали причисление партии к правоэкстремистским движениям ударом по демократическим институтам страны. Позднее партия подала судебный иск против федерального ведомства по охране конституции.
Новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц, комментируя возможность запрета партии АдГ в стране, заявил, что нельзя запретить все десять миллионов ее сторонников, а также подчеркнул необходимость изучения ранее вынесенного решения о признании партии правоэкстремистской.
В 2023 году федеральное ведомство по охране конституции Германии признало правоэкстремистскими отделения АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт. На федеральном уровне партия до недавних пор лишь подозревалась в экстремизме, это считается более низкой угрозой. В июне 2023 года Институт прав человека ФРГ опубликовал доклад, согласно которому условия для запрета "Альтернативы для Германии" выполнены. Сама АдГ обвиняет власти ФРГ в травле партии и подавлении инакомыслия.