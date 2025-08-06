https://ria.ru/20250806/vuchich-2033812029.html

Вучич призвал мирно реагировать на решение ЦИК БиГ по Додику

Вучич призвал мирно реагировать на решение ЦИК БиГ по Додику - РИА Новости, 06.08.2025

Вучич призвал мирно реагировать на решение ЦИК БиГ по Додику

Президент Сербии Александр Вучич призвал мирно и рационально реагировать на решение Центральной избирательной комиссии Боснии и Герцеговины (ЦИК БиГ) об отзыве... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T21:23:00+03:00

2025-08-06T21:23:00+03:00

2025-08-06T21:23:00+03:00

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БЕЛГРАД, 6 авг – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич призвал мирно и рационально реагировать на решение Центральной избирательной комиссии Боснии и Герцеговины (ЦИК БиГ) об отзыве мандата президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорада Додика. ЦИК БиГ на заседании в среду принял решение об отзыве мандата президента у Додика. Решение ЦИК было единогласным и вступит в силу через 1-2 месяца, когда пройдет срок обжалования. "Кто-то подумал, что может отвергнуть легитимность, которую он получил от народа, что всегда ошибочно. Только мирно, рационально и без какой-либо эскалации. Милорад Додик не принял этого решения, но сейчас задаёт вопрос народу, принимает ли он "решение" ЦИК и суда БиГ", - заявил Вучич в эфире TV Prva. Президент Сербии отметил, что считает лидера боснийских сербов не "генератором кризиса", но тем, кто реагирует на происходящее. "Наша политика заключается в том, чтобы всегда быть со своим народом и Республикой Сербской, но стараться сохранить мир и чтобы не произошло новой эскалации", - подчеркнул Вучич. Додик в среду заявил, что предложит провести референдум в РС БиГ об исполнении или неисполнении решении избиркома БиГ. Он подчеркнул, что ЦИК может подтвердить, но не дать мандат, который предоставляют граждане на выборах, поэтому и не может его "забрать". Додик перед тем заверил, что не покинет РС БиГ и президентский пост после решения избиркома и процитировал конституцию Республики Сербской БиГ, в которой указано что президент может уйти с поста только в результате отставки или отзыве его избирателями. Додик ещё 1 августа заявил, что не допустит проведения досрочных президентских выборов в РС БиГ после приговора в отношении него суда БиГ. Апелляционная палата суда Боснии и Герцеговины (БиГ) в минувшую пятницу оставила в силе приговор к году тюрьмы и шести годам запрета на госслужбу Додику за неисполнение решений непризнанного Высокого представителя в БиГ Кристиана Шмидта. В тот же день президент РС БиГ сказал, что не будет колебаться в том, чтобы защитить Республику Сербскую, но и мир и все решения будут политическими. Адвокат Додика Горан Бубич сообщил о намерении запросить отсрочку приговора суда БиГ и возможности обращения по его делу в Европейский суд по правам человека в Стразбурге (ЕСПЧ). Решение суда БиГ осудили председатель Скупщины (парламента) РС БиГ Ненад Стевандич и другие лидеры боснийских сербов. Додик 4 июля добровольно явился в суд БиГ и был освобожден от меры предварительного заключения. Суд Боснии и Герцеговины в Сараево в феврале признал Додика виновным в несоблюдении решений не утвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Прокуратура БиГ 12 марта предписала агентству по расследованиям и защите (SIPA) задержать Додика, а также премьера РС Радована Вишковича и председателя Скупщины (парламента) Ненада Стевандича. Суд Боснии и Герцеговины направил 16 апреля запрос в Интерпол через Национальное центральное бюро организации в Сараево для пересмотра решения об отказе от 2 апреля выдать ордер на арест Додика и председателя Скупщины (парламента) РС БиГ Ненада Стевандича. Додик 17 апреля заявил, что Интерпол отказался его преследовать по политически мотивированному запросу суда БиГ, а непрекращающиеся нападки властей БиГ на него лично начал игнорировать.

https://ria.ru/20250806/post-2033764935.html

https://ria.ru/20250806/dodik-2033715617.html

https://ria.ru/20250804/vengriya-2033362265.html

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