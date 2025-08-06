https://ria.ru/20250806/vuchich-2033812029.html
Вучич призвал мирно реагировать на решение ЦИК БиГ по Додику
Вучич призвал мирно реагировать на решение ЦИК БиГ по Додику - РИА Новости, 06.08.2025
Вучич призвал мирно реагировать на решение ЦИК БиГ по Додику
Президент Сербии Александр Вучич призвал мирно и рационально реагировать на решение Центральной избирательной комиссии Боснии и Герцеговины (ЦИК БиГ) об отзыве... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T21:23:00+03:00
2025-08-06T21:23:00+03:00
2025-08-06T21:23:00+03:00
в мире
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милорад додик
александр вучич
интерпол
европейский суд
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БЕЛГРАД, 6 авг – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич призвал мирно и рационально реагировать на решение Центральной избирательной комиссии Боснии и Герцеговины (ЦИК БиГ) об отзыве мандата президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорада Додика. ЦИК БиГ на заседании в среду принял решение об отзыве мандата президента у Додика. Решение ЦИК было единогласным и вступит в силу через 1-2 месяца, когда пройдет срок обжалования. "Кто-то подумал, что может отвергнуть легитимность, которую он получил от народа, что всегда ошибочно. Только мирно, рационально и без какой-либо эскалации. Милорад Додик не принял этого решения, но сейчас задаёт вопрос народу, принимает ли он "решение" ЦИК и суда БиГ", - заявил Вучич в эфире TV Prva. Президент Сербии отметил, что считает лидера боснийских сербов не "генератором кризиса", но тем, кто реагирует на происходящее. "Наша политика заключается в том, чтобы всегда быть со своим народом и Республикой Сербской, но стараться сохранить мир и чтобы не произошло новой эскалации", - подчеркнул Вучич. Додик в среду заявил, что предложит провести референдум в РС БиГ об исполнении или неисполнении решении избиркома БиГ. Он подчеркнул, что ЦИК может подтвердить, но не дать мандат, который предоставляют граждане на выборах, поэтому и не может его "забрать". Додик перед тем заверил, что не покинет РС БиГ и президентский пост после решения избиркома и процитировал конституцию Республики Сербской БиГ, в которой указано что президент может уйти с поста только в результате отставки или отзыве его избирателями. Додик ещё 1 августа заявил, что не допустит проведения досрочных президентских выборов в РС БиГ после приговора в отношении него суда БиГ. Апелляционная палата суда Боснии и Герцеговины (БиГ) в минувшую пятницу оставила в силе приговор к году тюрьмы и шести годам запрета на госслужбу Додику за неисполнение решений непризнанного Высокого представителя в БиГ Кристиана Шмидта. В тот же день президент РС БиГ сказал, что не будет колебаться в том, чтобы защитить Республику Сербскую, но и мир и все решения будут политическими. Адвокат Додика Горан Бубич сообщил о намерении запросить отсрочку приговора суда БиГ и возможности обращения по его делу в Европейский суд по правам человека в Стразбурге (ЕСПЧ). Решение суда БиГ осудили председатель Скупщины (парламента) РС БиГ Ненад Стевандич и другие лидеры боснийских сербов. Додик 4 июля добровольно явился в суд БиГ и был освобожден от меры предварительного заключения. Суд Боснии и Герцеговины в Сараево в феврале признал Додика виновным в несоблюдении решений не утвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Прокуратура БиГ 12 марта предписала агентству по расследованиям и защите (SIPA) задержать Додика, а также премьера РС Радована Вишковича и председателя Скупщины (парламента) Ненада Стевандича. Суд Боснии и Герцеговины направил 16 апреля запрос в Интерпол через Национальное центральное бюро организации в Сараево для пересмотра решения об отказе от 2 апреля выдать ордер на арест Додика и председателя Скупщины (парламента) РС БиГ Ненада Стевандича. Додик 17 апреля заявил, что Интерпол отказался его преследовать по политически мотивированному запросу суда БиГ, а непрекращающиеся нападки властей БиГ на него лично начал игнорировать.
https://ria.ru/20250806/post-2033764935.html
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в мире, сербия, республика сербская, босния и герцеговина, милорад додик, александр вучич, интерпол, европейский суд, европейский суд по правам человека (еспч)
В мире, Сербия, Республика Сербская, Босния и Герцеговина, Милорад Додик, Александр Вучич, Интерпол, Европейский суд, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
Вучич призвал мирно реагировать на решение ЦИК БиГ по Додику
Вучич призвал мирно реагировать на решение ЦИК БиГ об отзыве мандата Додика
БЕЛГРАД, 6 авг – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич призвал мирно и рационально реагировать на решение Центральной избирательной комиссии Боснии и Герцеговины (ЦИК БиГ) об отзыве мандата президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорада Додика.
ЦИК БиГ на заседании в среду принял решение об отзыве мандата президента у Додика
. Решение ЦИК было единогласным и вступит в силу через 1-2 месяца, когда пройдет срок обжалования.
"Кто-то подумал, что может отвергнуть легитимность, которую он получил от народа, что всегда ошибочно. Только мирно, рационально и без какой-либо эскалации. Милорад Додик не принял этого решения, но сейчас задаёт вопрос народу, принимает ли он "решение" ЦИК и суда БиГ", - заявил Вучич
в эфире TV Prva.
Президент Сербии
отметил, что считает лидера боснийских сербов не "генератором кризиса", но тем, кто реагирует на происходящее.
"Наша политика заключается в том, чтобы всегда быть со своим народом и Республикой Сербской
, но стараться сохранить мир и чтобы не произошло новой эскалации", - подчеркнул Вучич.
Додик в среду заявил, что предложит провести референдум в РС БиГ об исполнении или неисполнении решении избиркома БиГ.
Он подчеркнул, что ЦИК может подтвердить, но не дать мандат, который предоставляют граждане на выборах, поэтому и не может его "забрать". Додик перед тем заверил, что не покинет РС БиГ и президентский пост после решения избиркома и процитировал конституцию Республики Сербской БиГ, в которой указано что президент может уйти с поста только в результате отставки или отзыве его избирателями.
Додик ещё 1 августа заявил, что не допустит проведения досрочных президентских выборов в РС БиГ после приговора в отношении него суда БиГ.
Апелляционная палата суда Боснии и Герцеговины (БиГ) в минувшую пятницу оставила в силе приговор к году тюрьмы и шести годам запрета на госслужбу Додику за неисполнение решений непризнанного Высокого представителя в БиГ Кристиана Шмидта. В тот же день президент РС БиГ сказал, что не будет колебаться в том, чтобы защитить Республику Сербскую, но и мир и все решения будут политическими.
Адвокат Додика Горан Бубич сообщил о намерении запросить отсрочку приговора суда БиГ и возможности обращения по его делу в Европейский суд
по правам человека в Стразбурге (ЕСПЧ
). Решение суда БиГ осудили председатель Скупщины (парламента) РС БиГ Ненад Стевандич и другие лидеры боснийских сербов.
Додик 4 июля добровольно явился в суд БиГ и был освобожден от меры предварительного заключения.
Суд Боснии и Герцеговины
в Сараево
в феврале признал Додика виновным в несоблюдении решений не утвержденного ООН
"высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу.
Прокуратура БиГ 12 марта предписала агентству по расследованиям и защите (SIPA) задержать Додика, а также премьера РС Радована Вишковича и председателя Скупщины (парламента) Ненада Стевандича.
Суд Боснии и Герцеговины направил 16 апреля запрос в Интерпол
через Национальное центральное бюро организации в Сараево для пересмотра решения об отказе от 2 апреля выдать ордер на арест Додика и председателя Скупщины (парламента) РС БиГ Ненада Стевандича. Додик 17 апреля заявил, что Интерпол отказался его преследовать по политически мотивированному запросу суда БиГ, а непрекращающиеся нападки властей БиГ на него лично начал игнорировать.