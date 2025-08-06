https://ria.ru/20250806/vsu-2033819254.html

ВСУ перебрасывают новые подразделения в Запорожскую область, сообщил боец

ВСУ перебрасывают новые подразделения в Запорожскую область, сообщил боец - РИА Новости, 06.08.2025

ВСУ перебрасывают новые подразделения в Запорожскую область, сообщил боец

Украинские боевики перебрасывают свежие подразделения на один из участков линии боевого соприкосновения в районе города Орехов в Запорожской области взамен тех, РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T23:16:00+03:00

2025-08-06T23:16:00+03:00

2025-08-06T23:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

россия

днепр (река)

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ТОКМАК, 6 авг - РИА Новости. Украинские боевики перебрасывают свежие подразделения на один из участков линии боевого соприкосновения в районе города Орехов в Запорожской области взамен тех, которые понесли потери, рассказал РИА Новости командир взвода БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки войск "Днепр" ВС России с позывным "Грибник". "В зоне ответственности нашей дивизии противник оценил наш напор и пытается перекинуть более свежие части, поскольку части, которые стоят против нас долго, понесли ощутимые потери", - рассказал агентству "Грибник". Запорожская область - регион Российской Федерации, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает его итоги и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находятся более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20250312/bespilotniki-2004514599.html

запорожская область

россия

днепр (река)

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запорожская область, россия, днепр (река)