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ВСУ перебрасывают новые подразделения в Запорожскую область, сообщил боец - РИА Новости, 06.08.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:16 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/vsu-2033819254.html
ВСУ перебрасывают новые подразделения в Запорожскую область, сообщил боец
ВСУ перебрасывают новые подразделения в Запорожскую область, сообщил боец - РИА Новости, 06.08.2025
ВСУ перебрасывают новые подразделения в Запорожскую область, сообщил боец
Украинские боевики перебрасывают свежие подразделения на один из участков линии боевого соприкосновения в районе города Орехов в Запорожской области взамен тех, РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T23:16:00+03:00
2025-08-06T23:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
днепр (река)
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ТОКМАК, 6 авг - РИА Новости. Украинские боевики перебрасывают свежие подразделения на один из участков линии боевого соприкосновения в районе города Орехов в Запорожской области взамен тех, которые понесли потери, рассказал РИА Новости командир взвода БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки войск "Днепр" ВС России с позывным "Грибник". "В зоне ответственности нашей дивизии противник оценил наш напор и пытается перекинуть более свежие части, поскольку части, которые стоят против нас долго, понесли ощутимые потери", - рассказал агентству "Грибник". Запорожская область - регион Российской Федерации, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает его итоги и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находятся более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20250312/bespilotniki-2004514599.html
запорожская область
россия
днепр (река)
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запорожская область, россия, днепр (река)
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Днепр (река)
ВСУ перебрасывают новые подразделения в Запорожскую область, сообщил боец

ВСУ перебрасывают новые подразделения на один из участков в районе Орехова

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ТОКМАК, 6 авг - РИА Новости. Украинские боевики перебрасывают свежие подразделения на один из участков линии боевого соприкосновения в районе города Орехов в Запорожской области взамен тех, которые понесли потери, рассказал РИА Новости командир взвода БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки войск "Днепр" ВС России с позывным "Грибник".
"В зоне ответственности нашей дивизии противник оценил наш напор и пытается перекинуть более свежие части, поскольку части, которые стоят против нас долго, понесли ощутимые потери", - рассказал агентству "Грибник".
Запорожская область - регион Российской Федерации, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает его итоги и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находятся более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Российские беспилотники совершили рейд в глубокий тыл ВСУ
12 марта, 13:37
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияДнепр (река)
 
 
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