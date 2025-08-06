https://ria.ru/20250806/vsu-2033817397.html
ВСУ десять раз за сутки атаковали территорию ДНР
ВСУ десять раз за сутки атаковали территорию ДНР - РИА Новости, 06.08.2025
ВСУ десять раз за сутки атаковали территорию ДНР
Украинские войска десять раз атаковали территорию ДНР в среду, применив ударные беспилотные летательные аппараты, сообщил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T22:40:00+03:00
2025-08-06T22:40:00+03:00
2025-08-06T22:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
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горловка
денис пушилин
иван приходько
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ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Украинские войска десять раз атаковали территорию ДНР в среду, применив ударные беспилотные летательные аппараты, сообщил глава республики Денис Пушилин. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершены десять вооруженных атак. Применялись ударные БПЛА", - сообщил Пушилин в Telegram-канале. Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что вследствие атак украинских беспилотников ранения получили четыре мирных жителя города. Также, еще один человек пострадал в результате детонации противопехотной мины "Лепесток". Пушилин уточнил, что всем раненным оказывают необходимую медицинскую помощь. Кроме того, вследствие украинской агрессии в ДНР повреждения получили жилое домостроение, аптека и магазин.
https://ria.ru/20250806/mina-2033639916.html
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донецкая народная республика, украина, горловка, денис пушилин, иван приходько
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Горловка, Денис Пушилин, Иван Приходько
ВСУ десять раз за сутки атаковали территорию ДНР
Пушилин: ВСУ десять раз атаковали территорию ДНР, применив ударные беспилотники