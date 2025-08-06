https://ria.ru/20250806/vsu-2033817397.html

ВСУ десять раз за сутки атаковали территорию ДНР

ВСУ десять раз за сутки атаковали территорию ДНР - РИА Новости, 06.08.2025

ВСУ десять раз за сутки атаковали территорию ДНР

Украинские войска десять раз атаковали территорию ДНР в среду, применив ударные беспилотные летательные аппараты, сообщил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T22:40:00+03:00

2025-08-06T22:40:00+03:00

2025-08-06T22:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

горловка

денис пушилин

иван приходько

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ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Украинские войска десять раз атаковали территорию ДНР в среду, применив ударные беспилотные летательные аппараты, сообщил глава республики Денис Пушилин. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершены десять вооруженных атак. Применялись ударные БПЛА", - сообщил Пушилин в Telegram-канале. Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что вследствие атак украинских беспилотников ранения получили четыре мирных жителя города. Также, еще один человек пострадал в результате детонации противопехотной мины "Лепесток". Пушилин уточнил, что всем раненным оказывают необходимую медицинскую помощь. Кроме того, вследствие украинской агрессии в ДНР повреждения получили жилое домостроение, аптека и магазин.

https://ria.ru/20250806/mina-2033639916.html

донецкая народная республика

украина

горловка

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донецкая народная республика, украина, горловка, денис пушилин, иван приходько