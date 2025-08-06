Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области при атаке дронов ВСУ пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 06.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:26 06.08.2025 (обновлено: 22:41 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/vsu-2033816591.html
В Белгородской области при атаке дронов ВСУ пострадали три мирных жителя
В Белгородской области при атаке дронов ВСУ пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 06.08.2025
В Белгородской области при атаке дронов ВСУ пострадали три мирных жителя
Три мирных жителя ранены в результате атак дронов ВСУ в Валуйском округе Белгородской области, сообщил в среду губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T22:26:00+03:00
2025-08-06T22:41:00+03:00
белгородская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/02/2014685238_0:0:3012:1694_1920x0_80_0_0_67e9432d3f2c3ebc3ad6d574a9d5cccb.jpg
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Три мирных жителя ранены в результате атак дронов ВСУ в Валуйском округе Белгородской области, сообщил в среду губернатор Вячеслав Гладков."На участке автодороги Кукуевка - Долгое вследствие удара дрона по автомобилю пострадали супруги. Главой поселения они доставлены в Валуйскую центральную районную больницу. У обоих диагностировали минно-взрывные травмы и баротравмы", - сообщил он в своем Telegram-канале.Гладков также сообщил, что в селе Двулучное FPV-дрон атаковал частный дом. В результате атаки мужчина получил осколочные ранения спины и живота, он госпитализирован. Кроме того, в доме повреждены окна и фасад.
https://ria.ru/20250806/dron-2033800937.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/02/2014684586_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_089ed99cdd48b085beca54d65975e083.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, происшествия
Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Происшествия
В Белгородской области при атаке дронов ВСУ пострадали три мирных жителя

Гладков: три мирных жителя ранены при атаке дронов ВСУ в Валуйском округе

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Три мирных жителя ранены в результате атак дронов ВСУ в Валуйском округе Белгородской области, сообщил в среду губернатор Вячеслав Гладков.
"На участке автодороги Кукуевка - Долгое вследствие удара дрона по автомобилю пострадали супруги. Главой поселения они доставлены в Валуйскую центральную районную больницу. У обоих диагностировали минно-взрывные травмы и баротравмы", - сообщил он в своем Telegram-канале.
Гладков также сообщил, что в селе Двулучное FPV-дрон атаковал частный дом. В результате атаки мужчина получил осколочные ранения спины и живота, он госпитализирован. Кроме того, в доме повреждены окна и фасад.
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
ВСУ ударили по 17 населенным пунктам Белгородской области, заявил Гладков
Вчера, 19:40
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала