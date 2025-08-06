https://ria.ru/20250806/vsu-2033816591.html

В Белгородской области при атаке дронов ВСУ пострадали три мирных жителя

В Белгородской области при атаке дронов ВСУ пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 06.08.2025

В Белгородской области при атаке дронов ВСУ пострадали три мирных жителя

Три мирных жителя ранены в результате атак дронов ВСУ в Валуйском округе Белгородской области, сообщил в среду губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T22:26:00+03:00

2025-08-06T22:26:00+03:00

2025-08-06T22:41:00+03:00

белгородская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

вячеслав гладков

происшествия

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Три мирных жителя ранены в результате атак дронов ВСУ в Валуйском округе Белгородской области, сообщил в среду губернатор Вячеслав Гладков."На участке автодороги Кукуевка - Долгое вследствие удара дрона по автомобилю пострадали супруги. Главой поселения они доставлены в Валуйскую центральную районную больницу. У обоих диагностировали минно-взрывные травмы и баротравмы", - сообщил он в своем Telegram-канале.Гладков также сообщил, что в селе Двулучное FPV-дрон атаковал частный дом. В результате атаки мужчина получил осколочные ранения спины и живота, он госпитализирован. Кроме того, в доме повреждены окна и фасад.

https://ria.ru/20250806/dron-2033800937.html

белгородская область

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белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, происшествия