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В Курской области при атаке дрона пострадал мужчина
В Курской области при атаке дрона пострадал мужчина - РИА Новости, 06.08.2025
В Курской области при атаке дрона пострадал мужчина
Мужчина пострадал в результате атаки дрона ВСУ в курском Рыльском районе, с осколочными ранениями его доставляют в больницу, сообщил врио губернатора Курской... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T20:10:00+03:00
2025-08-06T20:10:00+03:00
2025-08-06T20:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
рыльский район
курская область
александр хинштейн
вооруженные силы украины
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КУРСК, 6 авг - РИА Новости. Мужчина пострадал в результате атаки дрона ВСУ в курском Рыльском районе, с осколочными ранениями его доставляют в больницу, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. "Подлые атаки украинских преступников. Сегодня украинский дрон атаковал гражданский автомобиль в деревне Семёново Рыльского района. В результате удара пострадал 31-летний мужчина. У него осколочное ранение затылочной области головы, задней поверхности грудной клетки, бёдер", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Он добавил, что мужчину доставляют на машине скорой помощи в Курскую областную больницу. "Желаю скорейшего выздоровления! Уважаемые жители, вновь прошу всех быть крайне бдительными! Нет ничего ценнее вашей жизни и здоровья!" - отметил врио губернатора региона.
https://ria.ru/20250806/rada-2033722648.html
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происшествия, рыльский район, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Рыльский район, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
В Курской области при атаке дрона пострадал мужчина
Хинштейн сообщил о ранении мужчины при атаке дрона ВСУ в Курской области