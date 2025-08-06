https://ria.ru/20250806/vsu-2033610351.html

В Одесской области уничтожили пункт временной дислокации ВСУ

В Одесской области уничтожили пункт временной дислокации ВСУ - РИА Новости, 06.08.2025

В Одесской области уничтожили пункт временной дислокации ВСУ

Пункт временной дислокации ВСУ, где предположительно находились иностранные наемники, уничтожен в Одесской области, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T08:25:00+03:00

2025-08-06T08:25:00+03:00

2025-08-06T08:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

одесская область

сергей лебедев

вооруженные силы украины

в мире

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ДОНЕЦК, 6 авг – РИА Новости. Пункт временной дислокации ВСУ, где предположительно находились иностранные наемники, уничтожен в Одесской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Взрывы в Белгород-Днестровском и Измаильском районах. Удары по объектам хранения, портовой логистике и перегрузочным пунктам. Также уничтожен ПВД (пункт временной дислокации – ред.) в курортной зоне, по сообщениям агентуры – полный румын", - сказал Лебедев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

одесская область

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Ольга Фомченкова

одесская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, в мире