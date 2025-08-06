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В Одесской области уничтожили пункт временной дислокации ВСУ
В Одесской области уничтожили пункт временной дислокации ВСУ - РИА Новости, 06.08.2025
В Одесской области уничтожили пункт временной дислокации ВСУ
Пункт временной дислокации ВСУ, где предположительно находились иностранные наемники, уничтожен в Одесской области, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T08:25:00+03:00
2025-08-06T08:25:00+03:00
2025-08-06T08:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
одесская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
в мире
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ДОНЕЦК, 6 авг – РИА Новости. Пункт временной дислокации ВСУ, где предположительно находились иностранные наемники, уничтожен в Одесской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Взрывы в Белгород-Днестровском и Измаильском районах. Удары по объектам хранения, портовой логистике и перегрузочным пунктам. Также уничтожен ПВД (пункт временной дислокации – ред.) в курортной зоне, по сообщениям агентуры – полный румын", - сказал Лебедев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
одесская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Одесская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, В мире
В Одесской области уничтожили пункт временной дислокации ВСУ
Лебедев заявил об уничтожении в Одесской области пункта временной дислокации ВСУ