https://ria.ru/20250806/vsu-2033607894.html

ВСУ вызвали из отпусков военных для усиления позиций в Харьковской области

ВСУ вызвали из отпусков военных для усиления позиций в Харьковской области - РИА Новости, 06.08.2025

ВСУ вызвали из отпусков военных для усиления позиций в Харьковской области

ВСУ вызвали из отпусков военнослужащих, в том числе женщин, пытаясь усилить позиции в районе Старицы Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T07:47:00+03:00

2025-08-06T07:47:00+03:00

2025-08-06T07:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. ВСУ вызвали из отпусков военнослужащих, в том числе женщин, пытаясь усилить позиции в районе Старицы Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Согласно сообщениям военнослужащих 72 омбр, прибывших на усиление позиций ВСУ в районе Старицы, всех их вызвали из отпусков, в том числе военнослужащих женщин", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250806/vsu-2033607789.html

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харьковская область, вооруженные силы украины