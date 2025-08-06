https://ria.ru/20250806/vsu-2033607894.html
ВСУ вызвали из отпусков военных для усиления позиций в Харьковской области
ВСУ вызвали из отпусков военных для усиления позиций в Харьковской области - РИА Новости, 06.08.2025
ВСУ вызвали из отпусков военных для усиления позиций в Харьковской области
ВСУ вызвали из отпусков военнослужащих, в том числе женщин, пытаясь усилить позиции в районе Старицы Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T07:47:00+03:00
2025-08-06T07:47:00+03:00
2025-08-06T07:47:00+03:00
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. ВСУ вызвали из отпусков военнослужащих, в том числе женщин, пытаясь усилить позиции в районе Старицы Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Согласно сообщениям военнослужащих 72 омбр, прибывших на усиление позиций ВСУ в районе Старицы, всех их вызвали из отпусков, в том числе военнослужащих женщин", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250806/vsu-2033607789.html
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харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ вызвали из отпусков военных для усиления позиций в Харьковской области
Женщинам-военнослужащим ВСУ приказали прервать отпуска и отправили в Старицы