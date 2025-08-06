https://ria.ru/20250806/vsu-2033607789.html

Родственники боевиков ВСУ подтверждают большие потери в 80-й бригаде

Родственники боевиков ВСУ подтверждают большие потери в 80-й бригаде - РИА Новости, 06.08.2025

Родственники боевиков ВСУ подтверждают большие потери в 80-й бригаде

Родственники украинских военнослужащих подтверждают большие потери ВСУ на Сумском направлении, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T07:44:00+03:00

2025-08-06T07:44:00+03:00

2025-08-06T09:26:00+03:00

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Родственники украинских военнослужащих подтверждают большие потери ВСУ на Сумском направлении, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "Большие потери в 80-й отдельной штурмовой бригаде подтверждают родственники военнослужащих бригады, размещая посты в соцсетях с резкой критикой командования и требованиями предоставить хоть какую-то информацию о пропавших без вести военнослужащих", — сказал собеседник агентства.Он также рассказал, что за сутки российские войска отразили десять контратак в районе Новоконстантиновки (Перше Травня), Степного (Ленинское) и Яблоновки, уничтожив несколько единиц бронетехники.Зона безопасности в Сумской областиВ июне Владимир Путин раскрыл детали ее создания на пленарной сессии ПМЭФ:

https://ria.ru/20250806/vsu-2033607304.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

сумская область

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