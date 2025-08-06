Родственники боевиков ВСУ подтверждают большие потери в 80-й бригаде
Родные боевиков 80-й ОШБР ВСУ говорят о больших потерях на Сумском направлении
© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Родственники украинских военнослужащих подтверждают большие потери ВСУ на Сумском направлении, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Большие потери в 80-й отдельной штурмовой бригаде подтверждают родственники военнослужащих бригады, размещая посты в соцсетях с резкой критикой командования и требованиями предоставить хоть какую-то информацию о пропавших без вести военнослужащих", — сказал собеседник агентства.
Он также рассказал, что за сутки российские войска отразили десять контратак в районе Новоконстантиновки (Перше Травня), Степного (Ленинское) и Яблоновки, уничтожив несколько единиц бронетехники.
Зона безопасности в Сумской области
В июне Владимир Путин раскрыл детали ее создания на пленарной сессии ПМЭФ:
- Украина сама создала себе проблемы нападением на Курскую область, увеличив линию фронта на две тысячи километров.
- Результатом этих безграмотных и ничем не обоснованных шагов стало создание российскими войсками зоны безопасности.
- Ее глубина в Сумской области — от восьми до 12 километров.
- У России нет задачи взять Сумы, но нельзя исключать такую возможность.
- Действия армии в этом регионе объясняются логикой развития конфликта.
- Москва не добивается капитуляции Украины, но настаивает на признании реалий, которые сложились на земле.
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