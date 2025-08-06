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Родственники боевиков ВСУ подтверждают большие потери в 80-й бригаде - РИА Новости, 06.08.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:44 06.08.2025 (обновлено: 09:26 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/vsu-2033607789.html
Родственники боевиков ВСУ подтверждают большие потери в 80-й бригаде
Родственники боевиков ВСУ подтверждают большие потери в 80-й бригаде - РИА Новости, 06.08.2025
Родственники боевиков ВСУ подтверждают большие потери в 80-й бригаде
Родственники украинских военнослужащих подтверждают большие потери ВСУ на Сумском направлении, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T07:44:00+03:00
2025-08-06T09:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
сумская область
украина
в мире
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Родственники украинских военнослужащих подтверждают большие потери ВСУ на Сумском направлении, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "Большие потери в 80-й отдельной штурмовой бригаде подтверждают родственники военнослужащих бригады, размещая посты в соцсетях с резкой критикой командования и требованиями предоставить хоть какую-то информацию о пропавших без вести военнослужащих", — сказал собеседник агентства.Он также рассказал, что за сутки российские войска отразили десять контратак в районе Новоконстантиновки (Перше Травня), Степного (Ленинское) и Яблоновки, уничтожив несколько единиц бронетехники.Зона безопасности в Сумской областиВ июне Владимир Путин раскрыл детали ее создания на пленарной сессии ПМЭФ:
https://ria.ru/20250806/vsu-2033607304.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, сумская область, украина, в мире, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Сумская область, Украина, В мире, Вооруженные силы РФ
Родственники боевиков ВСУ подтверждают большие потери в 80-й бригаде

Родные боевиков 80-й ОШБР ВСУ говорят о больших потерях на Сумском направлении

© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Родственники украинских военнослужащих подтверждают большие потери ВСУ на Сумском направлении, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Большие потери в 80-й отдельной штурмовой бригаде подтверждают родственники военнослужащих бригады, размещая посты в соцсетях с резкой критикой командования и требованиями предоставить хоть какую-то информацию о пропавших без вести военнослужащих", — сказал собеседник агентства.
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Он также рассказал, что за сутки российские войска отразили десять контратак в районе Новоконстантиновки (Перше Травня), Степного (Ленинское) и Яблоновки, уничтожив несколько единиц бронетехники.

Зона безопасности в Сумской области

В июне Владимир Путин раскрыл детали ее создания на пленарной сессии ПМЭФ:
  • Украина сама создала себе проблемы нападением на Курскую область, увеличив линию фронта на две тысячи километров.
  • Результатом этих безграмотных и ничем не обоснованных шагов стало создание российскими войсками зоны безопасности.
  • Ее глубина в Сумской области — от восьми до 12 километров.
  • У России нет задачи взять Сумы, но нельзя исключать такую возможность.
  • Действия армии в этом регионе объясняются логикой развития конфликта.
  • Москва не добивается капитуляции Украины, но настаивает на признании реалий, которые сложились на земле.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныСумская областьУкраинаВ миреВооруженные силы РФ
 
 
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