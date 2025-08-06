https://ria.ru/20250806/vsu-2033607304.html

ВСУ выводят часть подразделений на Липцовском участке фронта

ВСУ выводят часть подразделений на Липцовском участке фронта - РИА Новости, 06.08.2025

ВСУ выводят часть подразделений на Липцовском участке фронта

ВСУ выводят части подразделений 92-й отдельной штурмовой бригады на липцовском участке фронта Харьковской области на восполнение потерь, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T07:39:00+03:00

2025-08-06T07:39:00+03:00

2025-08-06T07:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. ВСУ выводят части подразделений 92-й отдельной штурмовой бригады на липцовском участке фронта Харьковской области на восполнение потерь, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "На липцовском участке фронта без существенных изменений. Завершается вывод части подразделений 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ на восполнение потерь", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250806/vsu-2033607164.html

харьковская область

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харьковская область, вооруженные силы украины