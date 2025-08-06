https://ria.ru/20250806/vsu-2033607304.html
ВСУ выводят часть подразделений на Липцовском участке фронта
ВСУ выводят часть подразделений на Липцовском участке фронта - РИА Новости, 06.08.2025
ВСУ выводят часть подразделений на Липцовском участке фронта
ВСУ выводят части подразделений 92-й отдельной штурмовой бригады на липцовском участке фронта Харьковской области на восполнение потерь, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T07:39:00+03:00
2025-08-06T07:39:00+03:00
2025-08-06T07:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. ВСУ выводят части подразделений 92-й отдельной штурмовой бригады на липцовском участке фронта Харьковской области на восполнение потерь, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "На липцовском участке фронта без существенных изменений. Завершается вывод части подразделений 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ на восполнение потерь", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250806/vsu-2033607164.html
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харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ выводят часть подразделений на Липцовском участке фронта
Подразделения 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ выводят с Липцовского участка