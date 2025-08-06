https://ria.ru/20250806/voyna-2033551014.html

Все ради третьей мировой: в программе — взрывы, теракты и катастрофы

Все ради третьей мировой: в программе — взрывы, теракты и катастрофы - РИА Новости, 06.08.2025

Все ради третьей мировой: в программе — взрывы, теракты и катастрофы

"Войны никто не хотел, война была неизбежна" — это тревожное присловье все чаще вспоминается в наши дни. Российская разведка раскрыла и обнародовала план... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T08:00:00+03:00

2025-08-06T08:00:00+03:00

2025-08-06T08:00:00+03:00

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"Войны никто не хотел, война была неизбежна" — это тревожное присловье все чаще вспоминается в наши дни. Российская разведка раскрыла и обнародовала план британской провокации, которая в случае успеха легко могла привести весь мир к ядерному апокалипсису.Суть задуманной провокации: нанятые за мелкий прайс украинские силовики устраивают теракт на одном из кораблей, перевозящих российскую нефть. Или поджигают его в порту дружественного нам государства, или взрывают в узком месте Мирового океана, чтобы блокировать движение других судов.Нефть разливается, на ее аромат тут же набегают боевые экологи и поднимают хай до небес. Западные СМИ берут под козырек и отрабатывают методичку "русские загадили нам все своей нефтью и нарушили цепочки поставок".Под этим предлогом военные моряки стран НАТО получают приказ задерживать все танкеры с нефтью и проверять их на предмет, есть ли там русский дух и пахнет ли Русью. Единственная молекула русского углеводорода — и судно арестовывается вместе с экипажем.В это время СМИ хором облаивают нашу страну, которая портит всем экологию и мешает торговле, а в Белый дом летят ходоки с требованием запретить вообще всем странам покупать у русских углеводороды под угрозой суперпуперсанкций.Ближайшая задача провокации чисто экономическая — дать Вашингтону предлог обрубить мировой экспорт русских углеводородов. Но если "пранк выйдет из-под контроля", британцы исполнят свою заветную мечту — втянут США в военное противостояние с Россией.Представим картину маслом кисти Айвазовского: танкер прорывается к российскому порту сквозь строй натовских кораблей, на его защиту выдвигаются наши моряки... Далеко ли тут до начала нешуточных боевых действий? Европейские экс-партнеры уж не знают, за какой предлог ухватиться для эскалации, а тут им такой подарок. Ну а если там окажется и американский корабль, то на горизонте маячит уже мировой конфликт.Именно он и нужен сейчас англичанам, и они раскочегаривают его со свойственным им цинизмом. Тут прямо чувствуется рука мастера, другие страны как-то более стеснительны. Только англичане так умеют: годами кричать про святую экологию, а потом взять и запакостить мировую акваторию чужой нефтью. Обвинять во всех грехах русскую армию, а самим планировать кровавый теракт против ни в чем не повинных, мирных тружеников моря. Прославлять свободных украинцев и использовать их как наемных смертников, чтобы убивать чужими руками.Конкретно эта провокация разоблачена нашими специалистами по добыче информации — спасибо им за это, они обезвредили очень опасного гада. Но нет сомнения, что сумрачный английский гений на этом не остановится. Лондон — главный интересант третьей мировой войны, и там, кажется, костьми готовы лечь ради ее начала.Собственно, уже были и взрыв "Северных потоков" и подрывы танкеров с нашей нефтью. Причем каждый раз оказывалось, что highly likely русские сами себя взорвали. И все это делалось ради того, чтобы втянуть в военное противостояние с Москвой Вашингтон.В Лондоне прекрасно понимают, что экономика Британии надорвана, немалая часть населения влачит полуголодное существование, пробавляясь расовыми бунтами, а выхода из этой ситуации нет. Более того, если Трамп бросит Украину и, как и планировал, переключится на Китай, это разорит Британию окончательно. Поэтому на острове пытаются сделать все, чтобы прямо сейчас превратить украинский конфликт в мировой и нагреть на нем руки.Провокация — классический инструмент, разыгрывающийся всегда по одному и тому же сценарию. Грандиозный теракт с жертвами среди своих же. Моментальное назначение виновника, который обычно ни сном ни духом не подозревает о происходящем. Кампания в СМИ, милитаризация общества — и готово дело: страна, назначенная виновной, подвергается нападению, оккупации, безжалостному геноциду. Так было с Вьетнамом, Ливией, Югославией, Ираком, Афганистаном.Россию много раз пытались сделать жертвой провокации. Вешали на нее всех собак — то Скрипалей с их котом, то малайзийский боинг, то "Северный поток". Однако все они заканчивались пшиком. Провоцируя, англосаксы старались не переступать ту грань, за которой военное столкновение более чем реально.Сейчас Лондон окончательно страх потерял. Американцам стоило бы повнимательнее приглядеться к своим союзникам — не втянут ли они их в авантюру с катастрофическими последствиями? Единственное, чего сегодня хотят в Туманном Альбионе, — это стравить Россию, Европу и США и попытаться отсидеться на своем острове, пока они будут уничтожать друг друга.Хотелось бы, чтобы в Вашингтоне это поняли и осознали. Там давно привыкли видеть в Англии свою послушную домашнюю собачонку. Но, похоже, шавка оголодала так, что не прочь укусить хозяина.

https://ria.ru/20250804/neftetankery-2033361656.html

https://ria.ru/20250804/priznanie-2033248255.html

https://ria.ru/20250731/priznanie-2032653615.html

https://ria.ru/20250804/svr-2033280942.html

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аналитика, россия, великобритания, нато, сша