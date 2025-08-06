https://ria.ru/20250806/vostok-2033814840.html

Группировка войск "Восток" уничтожила блиндаж ВСУ в Запорожской области

Группировка войск "Восток" уничтожила блиндаж ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 06.08.2025

Группировка войск "Восток" уничтожила блиндаж ВСУ в Запорожской области

Артиллеристы группировки войск "Восток" ВС России пристрелочным 152-миллиметровым выстрелом буксируемой гаубицы "Мста-Б" уничтожили украинский блиндаж в районе... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T22:07:00+03:00

2025-08-06T22:07:00+03:00

2025-08-06T23:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Восток" ВС России пристрелочным 152-миллиметровым выстрелом буксируемой гаубицы "Мста-Б" уничтожили украинский блиндаж в районе села Полтавка Запорожской области, сообщил РИА Новости оператор БПЛА с позывным "Шустрый". "Прилетели корректировать работу артиллерии по укрепрайону ВСУ недалеко от населенного пункта Полтавка в Запорожской области, где основной целью был блиндаж противника в сети окопов, переходов и огневых точек. Блиндаж был у нас на экране. Масштаб картинки уменьшили, чтобы увидеть "холодный" (пристрелочный - ред.) выстрел и корректировать дальнейшую работу орудия... но первый же снаряд вошел точно в цель", - рассказал агентству "Шустрый". Военнослужащий отметил, что это вовсе не исключительный случай для артиллеристов группировки "Восток", а годами отточенное мастерство и слаженность боевых расчетов. Запорожская область - регион Российской Федерации, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает его итоги и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находятся более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20250806/spetsoperatsiya-2033760234.html

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Артиллеристы группировки войск "Восток" ВС России уничтожили украинский блиндаж в Запорожской области 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы 2025-08-06T22:07 true PT0M11S

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россия, вооруженные силы рф, запорожская область