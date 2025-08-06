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Минобороны показало кадры удара по украинскому военкомату в ДНР
Минобороны показало кадры удара по украинскому военкомату в ДНР - РИА Новости, 06.08.2025
Минобороны показало кадры удара по украинскому военкомату в ДНР
Минобороны РФ опубликовало видеоролик с кадрами поражения украинского военкомата в Дружковке в подконтрольной ВСУ части ДНР с помощью беспилотника "Герань-2". РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T12:39:00+03:00
2025-08-06T12:39:00+03:00
2025-08-06T12:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
дружковка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видеоролик с кадрами поражения украинского военкомата в Дружковке в подконтрольной ВСУ части ДНР с помощью беспилотника "Герань-2". На кадрах видно, как беспилотник попадает в здание, после чего в нём происходит сильный взрыв. В здании, как сообщило Минобороны, расположен ТЦК ВСУ в населенном пункте Дружковка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
дружковка
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Удар "Геранью-2" по украинскому военкомату в Дружковке
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2025-08-06T12:39
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безопасность, дружковка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Дружковка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны показало кадры удара по украинскому военкомату в ДНР
Минобороны показало кадры удара по украинскому военкомату в Дружковке в ДНР