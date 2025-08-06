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Минобороны показало кадры удара по украинскому военкомату в ДНР

Минобороны показало кадры удара по украинскому военкомату в ДНР - РИА Новости, 06.08.2025

Минобороны показало кадры удара по украинскому военкомату в ДНР

Минобороны РФ опубликовало видеоролик с кадрами поражения украинского военкомата в Дружковке в подконтрольной ВСУ части ДНР с помощью беспилотника "Герань-2". РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T12:39:00+03:00

2025-08-06T12:39:00+03:00

2025-08-06T12:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

дружковка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видеоролик с кадрами поражения украинского военкомата в Дружковке в подконтрольной ВСУ части ДНР с помощью беспилотника "Герань-2". На кадрах видно, как беспилотник попадает в здание, после чего в нём происходит сильный взрыв. В здании, как сообщило Минобороны, расположен ТЦК ВСУ в населенном пункте Дружковка.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

дружковка

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Удар "Геранью-2" по украинскому военкомату в Дружковке 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы 2025-08-06T12:39 true PT0M12S

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безопасность, дружковка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)