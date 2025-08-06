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Российских автомобилистов предупредили о новых ограничениях - РИА Новости, 06.08.2025
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15:13 06.08.2025 (обновлено: 20:02 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/voditeli-2033727063.html
Российских автомобилистов предупредили о новых ограничениях
Российских автомобилистов предупредили о новых ограничениях - РИА Новости, 06.08.2025
Российских автомобилистов предупредили о новых ограничениях
В России с 1 сентября 2025 года вступит в силу распоряжение правительства, включающее в себя обновленный список противопоказаний к управлению автомобилем. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T15:13:00+03:00
2025-08-06T20:02:00+03:00
авто
россия
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. В России с 1 сентября 2025 года вступит в силу распоряжение правительства, включающее в себя обновленный список противопоказаний к управлению автомобилем.Согласно документу, среди прочего в новый перечень попадут "общие расстройства психологического развития", в частности аутизм, синдром Ретта и синдром Аспергера.Кроме того, в распоряжении произошла замена термина "ахроматопсия" (редкое наследственное заболевание, при котором люди видят мир в черно-белых тонах. — Прим. ред.) на более широкий — "аномалии цветового зрения".В июле первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль отмечал, что эти изменения направлены на уточнение и актуализацию действующих норм. Он подчеркнул, что серьезных потрясений для водителей и кандидатов в водители ожидать не стоит.
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авто, россия
Авто, Россия
Российских автомобилистов предупредили о новых ограничениях

В России с 1 сентября изменится перечень противопоказаний для водителей

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение в Москве
Автомобильное движение в Москве - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. В России с 1 сентября 2025 года вступит в силу распоряжение правительства, включающее в себя обновленный список противопоказаний к управлению автомобилем.
Согласно документу, среди прочего в новый перечень попадут "общие расстройства психологического развития", в частности аутизм, синдром Ретта и синдром Аспергера.
Кроме того, в распоряжении произошла замена термина "ахроматопсия" (редкое наследственное заболевание, при котором люди видят мир в черно-белых тонах. — Прим. ред.) на более широкий — "аномалии цветового зрения".
В июле первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль отмечал, что эти изменения направлены на уточнение и актуализацию действующих норм. Он подчеркнул, что серьезных потрясений для водителей и кандидатов в водители ожидать не стоит.
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