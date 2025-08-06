https://ria.ru/20250806/voditeli-2033727063.html

Российских автомобилистов предупредили о новых ограничениях

Российских автомобилистов предупредили о новых ограничениях - РИА Новости, 06.08.2025

Российских автомобилистов предупредили о новых ограничениях

В России с 1 сентября 2025 года вступит в силу распоряжение правительства, включающее в себя обновленный список противопоказаний к управлению автомобилем. РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T15:13:00+03:00

2025-08-06T15:13:00+03:00

2025-08-06T20:02:00+03:00

авто

россия

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. В России с 1 сентября 2025 года вступит в силу распоряжение правительства, включающее в себя обновленный список противопоказаний к управлению автомобилем.Согласно документу, среди прочего в новый перечень попадут "общие расстройства психологического развития", в частности аутизм, синдром Ретта и синдром Аспергера.Кроме того, в распоряжении произошла замена термина "ахроматопсия" (редкое наследственное заболевание, при котором люди видят мир в черно-белых тонах. — Прим. ред.) на более широкий — "аномалии цветового зрения".В июле первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль отмечал, что эти изменения направлены на уточнение и актуализацию действующих норм. Он подчеркнул, что серьезных потрясений для водителей и кандидатов в водители ожидать не стоит.

https://ria.ru/20250731/medzaklyuchenie-2032536369.html

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2025

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авто, россия