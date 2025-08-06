https://ria.ru/20250806/voda-2033690152.html
Пушилин рассказал о ситуации с водой в ДНР
Пушилин рассказал о ситуации с водой в ДНР - РИА Новости, 06.08.2025
Пушилин рассказал о ситуации с водой в ДНР
Почти 300 тысяч кубометров воды из необходимых 850 получено Донецкой Народной Республикой за сутки, продолжается строительство внутренних водоводов, сообщил... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T13:00:00+03:00
2025-08-06T13:00:00+03:00
2025-08-06T13:00:00+03:00
донецкая народная республика
денис пушилин
общество
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Почти 300 тысяч кубометров воды из необходимых 850 получено Донецкой Народной Республикой за сутки, продолжается строительство внутренних водоводов, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Ранее врио председателя правительства ДНР Андрей Чертков сообщал, что уровень запасов воды в республике упал до критически низкого, ряд водохранилищ практически обомлел, воды не хватает для регулярного обеспечения населения. "За сутки республикой было получено 290 тысяч кубов воды из необходимых 850 тысяч кубов. Чтобы увеличить количество воды, занимаемся строительством внутренних водоводов", - сказал Пушилин в видео в своем Telegram-канале. Он добавил, что в регионе активно идет борьба с ценами на воду. Так, за неделю было проверено более 3 тысяч торговых точек, в 32 из них были выявлены нарушения. "Также занимаемся увеличением количества емкостей в жилых кварталах, там, где плохо с водой, возле соцобъектов. За неделю добавлена 221 емкость, до конца недели добавим еще 113. Продолжаем борьбу за воду", - отметил глава республики.
https://ria.ru/20250804/putin-2033265897.html
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донецкая народная республика, денис пушилин, общество
Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Общество
Пушилин рассказал о ситуации с водой в ДНР
Пушилин: ДНР за сутки получила почти 300 тыс кубометров воды из необходимых 850