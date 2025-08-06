https://ria.ru/20250806/verbovka-2033658989.html

Жителя Алтая осудили за вербовку людей в террористическую организацию

Жителя Алтая осудили за вербовку людей в террористическую организацию - РИА Новости, 06.08.2025

Жителя Алтая осудили за вербовку людей в террористическую организацию

Жителя Алтайского края осудили на 13 лет за вербовку людей для участия в террористической организации, сообщили в СУСК РФ по региону. РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T11:37:00+03:00

2025-08-06T11:37:00+03:00

2025-08-06T11:37:00+03:00

происшествия

россия

алтайский край

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БАРНАУЛ, 6 авг - РИА Новости. Жителя Алтайского края осудили на 13 лет за вербовку людей для участия в террористической организации, сообщили в СУСК РФ по региону. "Собранные… доказательства признаны достаточными для вынесения приговора 57-летнему жителю Первомайского района. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической) и ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение террористической деятельности)", - говорится в сообщении. Следствием и судом установлено, что мужчина являлся участником террористической организации, деятельность которой по решению суда запрещена на территории Российской Федерации. В 2024 году с помощью популярного мессенджера он осуществлял вербовку граждан для участия в организации с целью осуществления террористической деятельности. "Благодаря грамотной работе сотрудников военной контрразведки, деятельность мужчины была пресечена. В ходе предварительного следствия собраны достаточные доказательства, которые суд принял во внимание, приговорив подсудимого к 13 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, остальные – в колонии строгого режима", - добавили в следственном управлении.

https://ria.ru/20250703/verbovka-2026848959.html

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происшествия, россия, алтайский край, первомайский район