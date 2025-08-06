https://ria.ru/20250806/verbovka-2033658989.html
Жителя Алтая осудили за вербовку людей в террористическую организацию
Жителя Алтая осудили за вербовку людей в террористическую организацию - РИА Новости, 06.08.2025
Жителя Алтая осудили за вербовку людей в террористическую организацию
Жителя Алтайского края осудили на 13 лет за вербовку людей для участия в террористической организации, сообщили в СУСК РФ по региону. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T11:37:00+03:00
2025-08-06T11:37:00+03:00
2025-08-06T11:37:00+03:00
происшествия
россия
алтайский край
первомайский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927442494_0:307:2393:1653_1920x0_80_0_0_7e22ab4d64f25dfef1ac869c9ff93a00.jpg
БАРНАУЛ, 6 авг - РИА Новости. Жителя Алтайского края осудили на 13 лет за вербовку людей для участия в террористической организации, сообщили в СУСК РФ по региону. "Собранные… доказательства признаны достаточными для вынесения приговора 57-летнему жителю Первомайского района. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической) и ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение террористической деятельности)", - говорится в сообщении. Следствием и судом установлено, что мужчина являлся участником террористической организации, деятельность которой по решению суда запрещена на территории Российской Федерации. В 2024 году с помощью популярного мессенджера он осуществлял вербовку граждан для участия в организации с целью осуществления террористической деятельности. "Благодаря грамотной работе сотрудников военной контрразведки, деятельность мужчины была пресечена. В ходе предварительного следствия собраны достаточные доказательства, которые суд принял во внимание, приговорив подсудимого к 13 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, остальные – в колонии строгого режима", - добавили в следственном управлении.
https://ria.ru/20250703/verbovka-2026848959.html
россия
алтайский край
первомайский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927442494_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c3f5ed024e3c87da0059800adbe1f586.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, алтайский край, первомайский район
Происшествия, Россия, Алтайский край, Первомайский район
Жителя Алтая осудили за вербовку людей в террористическую организацию
Жителя Алтая осудили на 13 лет за вербовку людей в террористическую организацию
БАРНАУЛ, 6 авг - РИА Новости. Жителя Алтайского края осудили на 13 лет за вербовку людей для участия в террористической организации, сообщили в СУСК РФ по региону.
"Собранные… доказательства признаны достаточными для вынесения приговора 57-летнему жителю Первомайского района
. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 УК РФ
(участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической) и ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение террористической деятельности)", - говорится в сообщении.
Следствием и судом установлено, что мужчина являлся участником террористической организации, деятельность которой по решению суда запрещена на территории Российской Федерации. В 2024 году с помощью популярного мессенджера он осуществлял вербовку граждан для участия в организации с целью осуществления террористической деятельности.
"Благодаря грамотной работе сотрудников военной контрразведки, деятельность мужчины была пресечена. В ходе предварительного следствия собраны достаточные доказательства, которые суд принял во внимание, приговорив подсудимого к 13 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, остальные – в колонии строгого режима", - добавили в следственном управлении.