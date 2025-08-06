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ЕГЭ и ОГЭ должны проходить в комфортных условиях, заявил Мишустин - РИА Новости, 06.08.2025
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10:36 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/usloviya-2033636423.html
ЕГЭ и ОГЭ должны проходить в комфортных условиях, заявил Мишустин
ЕГЭ и ОГЭ должны проходить в комфортных условиях, заявил Мишустин - РИА Новости, 06.08.2025
ЕГЭ и ОГЭ должны проходить в комфортных условиях, заявил Мишустин
ЕГЭ и ОГЭ должны проходить в комфортных условиях как для школьников и учителей, так и для родителей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T10:36:00+03:00
2025-08-06T10:36:00+03:00
общество
россия
михаил мишустин
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. ЕГЭ и ОГЭ должны проходить в комфортных условиях как для школьников и учителей, так и для родителей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Председатель правительства в среду принял главу Рособрнадзора Анзора Музаева. "Служба отвечает еще за проведение государственной аттестации после 9 и 11 классов. Дети волнуются, родители волнуются. Без сомнения, это событие очень важное для молодежи, и важно, чтобы глубина знаний всегда была на первом месте, а экзамены и тесты помогали ребятам и ученикам продемонстрировать то, что они знают, их достижения, их способности и таланты. Для этого экзаменационные процессы должны проходить для учеников и учителей, и для родителей комфортно, потому что это большой стресс", - сказал Мишустин.
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общество, россия, михаил мишустин, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
ЕГЭ и ОГЭ должны проходить в комфортных условиях, заявил Мишустин

Мишустин: ЕГЭ и ОГЭ должны проходить комфортно для детей, учителей и родителей

© РИА Новости / Александр Миридонов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Александр Миридонов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. ЕГЭ и ОГЭ должны проходить в комфортных условиях как для школьников и учителей, так и для родителей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Председатель правительства в среду принял главу Рособрнадзора Анзора Музаева.
"Служба отвечает еще за проведение государственной аттестации после 9 и 11 классов. Дети волнуются, родители волнуются. Без сомнения, это событие очень важное для молодежи, и важно, чтобы глубина знаний всегда была на первом месте, а экзамены и тесты помогали ребятам и ученикам продемонстрировать то, что они знают, их достижения, их способности и таланты. Для этого экзаменационные процессы должны проходить для учеников и учителей, и для родителей комфортно, потому что это большой стресс", - сказал Мишустин.
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ОбществоРоссияМихаил МишустинАнзор МузаевФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
 
 
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