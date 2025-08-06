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Новую театрализованную программу покажут в подмосковной усадьбе Мураново
Новую театрализованную программу покажут в подмосковной усадьбе Мураново - РИА Новости, 06.08.2025
Новую театрализованную программу покажут в подмосковной усадьбе Мураново
Новая театрализованная программа "Тютчев. Диалоги о любви" будет представлена в музее-заповеднике "Усадьба “Мураново”" Пушкинского горокруга Подмосковья,... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T13:53:00+03:00
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Новая театрализованная программа "Тютчев. Диалоги о любви" будет представлена в музее-заповеднике "Усадьба “Мураново”" Пушкинского горокруга Подмосковья, мероприятия пройдут 10 и 17 августа, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. "Тема любви занимает особое место в творчестве Федора Ивановича Тютчева. Поэт был увлекающимся человеком, и все свои пережитые чувства он выразил в стихах", – указано в сообщении ведомства. Театрализованное представление будет поделено на две части. В первой части зрителям предложат экскурсию по главному дому, а также познакомят с историей и бытом старинной усадьбы для погружения в атмосферу того времени. Вторая часть программы расскажет о любимых женщинах Тютчева, историях любви и предательства в стихах, цитатах из писем и воспоминаний. Вести новую программу будут заместитель директора музея по научной работе Александр Сахно и научный сотрудник Марина Серегина. Начало программы – в 16:00.
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Новую театрализованную программу покажут в подмосковной усадьбе Мураново
Программу "Тютчев. Диалоги о любви" покажут в подмосковном Муранове
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Новая театрализованная программа "Тютчев. Диалоги о любви" будет представлена в музее-заповеднике "Усадьба “Мураново”" Пушкинского горокруга Подмосковья, мероприятия пройдут 10 и 17 августа, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
"Тема любви занимает особое место в творчестве Федора Ивановича Тютчева. Поэт был увлекающимся человеком, и все свои пережитые чувства он выразил в стихах", – указано в сообщении ведомства.
Театрализованное представление будет поделено на две части. В первой части зрителям предложат экскурсию по главному дому, а также познакомят с историей и бытом старинной усадьбы для погружения в атмосферу того времени. Вторая часть программы расскажет о любимых женщинах Тютчева, историях любви и предательства в стихах, цитатах из писем и воспоминаний.
Вести новую программу будут заместитель директора музея по научной работе Александр Сахно и научный сотрудник Марина Серегина.
Начало программы – в 16:00.