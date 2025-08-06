Рейтинг@Mail.ru
На Урале задержали главу управляющей компании по делу о мошенничестве - РИА Новости, 06.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:27 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/ural-2033773844.html
На Урале задержали главу управляющей компании по делу о мошенничестве
На Урале задержали главу управляющей компании по делу о мошенничестве - РИА Новости, 06.08.2025
На Урале задержали главу управляющей компании по делу о мошенничестве
Следственные органы задержали директора управляющей компании ООО "УКИКО" в Челябинской области, который собрал оплату в размере более 1 миллиона рублей за... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T17:27:00+03:00
2025-08-06T17:27:00+03:00
происшествия
челябинская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
урал
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 6 авг – РИА Новости. Следственные органы задержали директора управляющей компании ООО "УКИКО" в Челябинской области, который собрал оплату в размере более 1 миллиона рублей за неоказанные услуги с собственников помещений, а деньги израсходовал, возбуждено уголовное дело, сообщило следственное управление СК РФ по региону. По данным СУСК, с ноября 2024 года по июль 2025 года директор управляющей компании ООО "УКИКО", не исполняя обязанности по управлению 558 многоквартирными домами в Челябинской области, не оказывая услуг по содержанию и ремонту общего имущества этих домов, организовал изготовление и направление собственникам помещений платежных документов с ложными сведениями об оказании управляющей компанией услуг. Собственники оплатили на банковские счета "УКИКО" денежные средства в размере более 1 миллиона рублей, которые директор израсходовал по своему усмотрению, добавляет следственное управление. "Следователем второго отдела по расследованию особо важных дел СУСК России по Челябинской области по факту ненадлежащего обслуживания ООО "УКИКО" многоквартирных домов на территории Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)", - говорится в сообщении. В настоящее время следователем СК России фигурант задержан, проведены обыски, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения, отмечает СУСК.
https://ria.ru/20250805/zabaykale-2033382266.html
челябинская область
россия
урал
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, челябинская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), урал
Происшествия, Челябинская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Урал
На Урале задержали главу управляющей компании по делу о мошенничестве

В Челябинской области за мошенничество задержали директора управляющей компании

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЧЕЛЯБИНСК, 6 авг – РИА Новости. Следственные органы задержали директора управляющей компании ООО "УКИКО" в Челябинской области, который собрал оплату в размере более 1 миллиона рублей за неоказанные услуги с собственников помещений, а деньги израсходовал, возбуждено уголовное дело, сообщило следственное управление СК РФ по региону.
По данным СУСК, с ноября 2024 года по июль 2025 года директор управляющей компании ООО "УКИКО", не исполняя обязанности по управлению 558 многоквартирными домами в Челябинской области, не оказывая услуг по содержанию и ремонту общего имущества этих домов, организовал изготовление и направление собственникам помещений платежных документов с ложными сведениями об оказании управляющей компанией услуг. Собственники оплатили на банковские счета "УКИКО" денежные средства в размере более 1 миллиона рублей, которые директор израсходовал по своему усмотрению, добавляет следственное управление.
"Следователем второго отдела по расследованию особо важных дел СУСК России по Челябинской области по факту ненадлежащего обслуживания ООО "УКИКО" многоквартирных домов на территории Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)", - говорится в сообщении.
В настоящее время следователем СК России фигурант задержан, проведены обыски, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения, отмечает СУСК.
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Экс-министра строительства Забайкалья арестовали за мошенничество
5 августа, 05:10
 
ПроисшествияЧелябинская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Урал
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала