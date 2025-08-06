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На Урале задержали главу управляющей компании по делу о мошенничестве

На Урале задержали главу управляющей компании по делу о мошенничестве - РИА Новости, 06.08.2025

На Урале задержали главу управляющей компании по делу о мошенничестве

Следственные органы задержали директора управляющей компании ООО "УКИКО" в Челябинской области, который собрал оплату в размере более 1 миллиона рублей за... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T17:27:00+03:00

2025-08-06T17:27:00+03:00

2025-08-06T17:27:00+03:00

происшествия

челябинская область

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следственный комитет россии (ск рф)

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ЧЕЛЯБИНСК, 6 авг – РИА Новости. Следственные органы задержали директора управляющей компании ООО "УКИКО" в Челябинской области, который собрал оплату в размере более 1 миллиона рублей за неоказанные услуги с собственников помещений, а деньги израсходовал, возбуждено уголовное дело, сообщило следственное управление СК РФ по региону. По данным СУСК, с ноября 2024 года по июль 2025 года директор управляющей компании ООО "УКИКО", не исполняя обязанности по управлению 558 многоквартирными домами в Челябинской области, не оказывая услуг по содержанию и ремонту общего имущества этих домов, организовал изготовление и направление собственникам помещений платежных документов с ложными сведениями об оказании управляющей компанией услуг. Собственники оплатили на банковские счета "УКИКО" денежные средства в размере более 1 миллиона рублей, которые директор израсходовал по своему усмотрению, добавляет следственное управление. "Следователем второго отдела по расследованию особо важных дел СУСК России по Челябинской области по факту ненадлежащего обслуживания ООО "УКИКО" многоквартирных домов на территории Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)", - говорится в сообщении. В настоящее время следователем СК России фигурант задержан, проведены обыски, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения, отмечает СУСК.

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происшествия, челябинская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), урал