https://ria.ru/20250806/ulyanov-2033590995.html

Позицией стран Глобального Юга пренебрегать нельзя, считает Ульянов

Позицией стран Глобального Юга пренебрегать нельзя, считает Ульянов - РИА Новости, 06.08.2025

Позицией стран Глобального Юга пренебрегать нельзя, считает Ульянов

Те, кто допускает, что можно пренебрегать позицией развивающихся стран, должны услышать голос государств Глобального Юга, заявил постоянный представитель России РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T02:01:00+03:00

2025-08-06T02:01:00+03:00

2025-08-06T02:01:00+03:00

россия

вена

сша

михаил ульянов (дипломат)

мария захарова

брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918846977_0:88:2769:1646_1920x0_80_0_0_226e5093ec4867e3f160305633921c5a.jpg

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Те, кто допускает, что можно пренебрегать позицией развивающихся стран, должны услышать голос государств Глобального Юга, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Голос Глобального Юга должны услышать те, кто всё еще считает, что взгляды и ожидания развивающихся государств можно игнорировать. Ими нельзя пренебрегать", - написал Ульянов на своей странице в соцсети Х. При этом дипломат отметил, что многие из развивающихся государств готовы бороться за лучшее будущее. В понедельник, 4 августа, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова к наращиванию сотрудничества с Глобальным Югом и БРИКС в целях противостояния незаконному санкционному давлению США. По ее словам, у Москвы огромное количество партнеров, единомышленников, союзников, разделяющих этот подход, в том числе среди стран Глобального Юга.

https://ria.ru/20250728/iran-2031964666.html

россия

вена

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вена, сша, михаил ульянов (дипломат), мария захарова, брикс