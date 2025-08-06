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Позицией стран Глобального Юга пренебрегать нельзя, считает Ульянов
Позицией стран Глобального Юга пренебрегать нельзя, считает Ульянов - РИА Новости, 06.08.2025
Позицией стран Глобального Юга пренебрегать нельзя, считает Ульянов
Те, кто допускает, что можно пренебрегать позицией развивающихся стран, должны услышать голос государств Глобального Юга, заявил постоянный представитель России РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T02:01:00+03:00
2025-08-06T02:01:00+03:00
2025-08-06T02:01:00+03:00
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Те, кто допускает, что можно пренебрегать позицией развивающихся стран, должны услышать голос государств Глобального Юга, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Голос Глобального Юга должны услышать те, кто всё еще считает, что взгляды и ожидания развивающихся государств можно игнорировать. Ими нельзя пренебрегать", - написал Ульянов на своей странице в соцсети Х. При этом дипломат отметил, что многие из развивающихся государств готовы бороться за лучшее будущее. В понедельник, 4 августа, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова к наращиванию сотрудничества с Глобальным Югом и БРИКС в целях противостояния незаконному санкционному давлению США. По ее словам, у Москвы огромное количество партнеров, единомышленников, союзников, разделяющих этот подход, в том числе среди стран Глобального Юга.
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россия, вена, сша, михаил ульянов (дипломат), мария захарова, брикс
Россия, Вена, США, Михаил Ульянов (дипломат), Мария Захарова, БРИКС
Позицией стран Глобального Юга пренебрегать нельзя, считает Ульянов
Ульянов: позицией развивающихся стран Глобального Юга пренебрегать нельзя