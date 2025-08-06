https://ria.ru/20250806/ukraina-2033759706.html

"Утратил контроль": на Западе сделали заявление о происходящем на Украине

"Утратил контроль": на Западе сделали заявление о происходящем на Украине - РИА Новости, 06.08.2025

"Утратил контроль": на Западе сделали заявление о происходящем на Украине

Попытки киевского режима и его западных союзников контролировать ход конфликта на Украине и поддерживать теорию о якобы российской угрозе терпят крах, пишет... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T16:47:00+03:00

2025-08-06T16:47:00+03:00

2025-08-06T18:10:00+03:00

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Попытки киевского режима и его западных союзников контролировать ход конфликта на Украине и поддерживать теорию о якобы российской угрозе терпят крах, пишет Strategic Culture."Очередным признаком психологического коллапса Украины стало то, что Владимир Зеленский вновь открыто выступил за политическую дестабилизацию России. На практике это отчаянная попытка поддерживать нарратив о "российской угрозе", несмотря на то что становится все более очевидным, что Запад утратил контроль над своей опосредованной войной против Москвы", — говорится в материале.Издание указывает, что западная риторика о "защите Европы" используется в качестве прикрытия для оправдания милитаризации континента и искусственного затягивания конфликта.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Кремль не раз выражал обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД России заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.Президент Владимир Путин не раз подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО — в этом нет никакого смысла. Российский лидер также отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://ria.ru/20250806/zelenskiy-2033746135.html

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в мире, украина, россия, владимир зеленский