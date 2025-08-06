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В Сети отреагировали на дерзкий призыв к Трампу по Украине - РИА Новости, 06.08.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:22 06.08.2025 (обновлено: 16:27 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/ukraina-2033751766.html
В Сети отреагировали на дерзкий призыв к Трампу по Украине
В Сети отреагировали на дерзкий призыв к Трампу по Украине - РИА Новости, 06.08.2025
В Сети отреагировали на дерзкий призыв к Трампу по Украине
Пользователи соцсети Х поддержали заявление конгрессвумен Марджори Тейлор Грин с призывом к президенту США Дональду Трампу перестать финансировать Украину... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T16:22:00+03:00
2025-08-06T16:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
дональд трамп
сша
марджори тейлор грин
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Пользователи соцсети Х поддержали заявление конгрессвумен Марджори Тейлор Грин с призывом к президенту США Дональду Трампу перестать финансировать Украину. "Финансирование конфликта на Украине убивает миллионы украинцев, которые хотят мира. Боевые действия невозможно остановить поставками оружия", — написал один из комментаторов."Украина и Зеленский сами создали себе проблемы. Россия прекрасно справится с Украиной!" — отметил другой. "Мы должны отказаться от поддержки коррумпированного режима Зеленского и позволить России решить этот вопрос раз и навсегда. Они всё равно это сделают, какие бы дополнительные санкции мы ни ввели", — поделился мнением еще один из читателей. "Правительство США продолжает закупать палладий, титан и химические удобрения у Москвы, одновременно угрожая другим странам, если они тоже торгуют с Россией. Обычных американцев так легко обмануть", — заключили читатели. Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в ответ на заявление Трампа о введении пошли в отношении Индии призвала прекратить финансировать Украину.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250806/ukraina-2033612561.html
https://ria.ru/20250806/ukraina-2033639027.html
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в мире, украина, дональд трамп, сша, марджори тейлор грин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дональд Трамп, США, Марджори Тейлор Грин

В Сети отреагировали на дерзкий призыв к Трампу по Украине

© Getty Images / Anna MoneymakerПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© Getty Images / Anna Moneymaker
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Пользователи соцсети Х поддержали заявление конгрессвумен Марджори Тейлор Грин с призывом к президенту США Дональду Трампу перестать финансировать Украину.

"Финансирование конфликта на Украине убивает миллионы украинцев, которые хотят мира. Боевые действия невозможно остановить поставками оружия", — написал один из комментаторов.
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"Украина и Зеленский сами создали себе проблемы. Россия прекрасно справится с Украиной!" — отметил другой.

"Мы должны отказаться от поддержки коррумпированного режима Зеленского и позволить России решить этот вопрос раз и навсегда. Они всё равно это сделают, какие бы дополнительные санкции мы ни ввели", — поделился мнением еще один из читателей.

"Правительство США продолжает закупать палладий, титан и химические удобрения у Москвы, одновременно угрожая другим странам, если они тоже торгуют с Россией. Обычных американцев так легко обмануть", — заключили читатели.

Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в ответ на заявление Трампа о введении пошли в отношении Индии призвала прекратить финансировать Украину.
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Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДональд ТрампСШАМарджори Тейлор Грин
 
 
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