В Сети отреагировали на дерзкий призыв к Трампу по Украине
© Getty Images / Anna MoneymakerПрезидент США Дональд Трамп
© Getty Images / Anna Moneymaker
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Пользователи соцсети Х поддержали заявление конгрессвумен Марджори Тейлор Грин с призывом к президенту США Дональду Трампу перестать финансировать Украину.
"Финансирование конфликта на Украине убивает миллионы украинцев, которые хотят мира. Боевые действия невозможно остановить поставками оружия", — написал один из комментаторов.
"Финансирование конфликта на Украине убивает миллионы украинцев, которые хотят мира. Боевые действия невозможно остановить поставками оружия", — написал один из комментаторов.
"Украина и Зеленский сами создали себе проблемы. Россия прекрасно справится с Украиной!" — отметил другой.
"Мы должны отказаться от поддержки коррумпированного режима Зеленского и позволить России решить этот вопрос раз и навсегда. Они всё равно это сделают, какие бы дополнительные санкции мы ни ввели", — поделился мнением еще один из читателей.
"Правительство США продолжает закупать палладий, титан и химические удобрения у Москвы, одновременно угрожая другим странам, если они тоже торгуют с Россией. Обычных американцев так легко обмануть", — заключили читатели.
Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в ответ на заявление Трампа о введении пошли в отношении Индии призвала прекратить финансировать Украину.
"Мы должны отказаться от поддержки коррумпированного режима Зеленского и позволить России решить этот вопрос раз и навсегда. Они всё равно это сделают, какие бы дополнительные санкции мы ни ввели", — поделился мнением еще один из читателей.
"Правительство США продолжает закупать палладий, титан и химические удобрения у Москвы, одновременно угрожая другим странам, если они тоже торгуют с Россией. Обычных американцев так легко обмануть", — заключили читатели.
Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в ответ на заявление Трампа о введении пошли в отношении Индии призвала прекратить финансировать Украину.
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