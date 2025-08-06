https://ria.ru/20250806/ukraina-2033751766.html

В Сети отреагировали на дерзкий призыв к Трампу по Украине

В Сети отреагировали на дерзкий призыв к Трампу по Украине - РИА Новости, 06.08.2025

В Сети отреагировали на дерзкий призыв к Трампу по Украине

Пользователи соцсети Х поддержали заявление конгрессвумен Марджори Тейлор Грин с призывом к президенту США Дональду Трампу перестать финансировать Украину... РИА Новости, 06.08.2025

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2025-08-06T16:22:00+03:00

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Пользователи соцсети Х поддержали заявление конгрессвумен Марджори Тейлор Грин с призывом к президенту США Дональду Трампу перестать финансировать Украину. "Финансирование конфликта на Украине убивает миллионы украинцев, которые хотят мира. Боевые действия невозможно остановить поставками оружия", — написал один из комментаторов."Украина и Зеленский сами создали себе проблемы. Россия прекрасно справится с Украиной!" — отметил другой. "Мы должны отказаться от поддержки коррумпированного режима Зеленского и позволить России решить этот вопрос раз и навсегда. Они всё равно это сделают, какие бы дополнительные санкции мы ни ввели", — поделился мнением еще один из читателей. "Правительство США продолжает закупать палладий, титан и химические удобрения у Москвы, одновременно угрожая другим странам, если они тоже торгуют с Россией. Обычных американцев так легко обмануть", — заключили читатели. Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в ответ на заявление Трампа о введении пошли в отношении Индии призвала прекратить финансировать Украину.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

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в мире, украина, дональд трамп, сша, марджори тейлор грин