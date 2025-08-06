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Украина фактически одобряет убийства при мобилизации, заявил Сийярто - РИА Новости, 06.08.2025
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15:23 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/ukraina-2033729435.html
Украина фактически одобряет убийства при мобилизации, заявил Сийярто
Украина фактически одобряет убийства при мобилизации, заявил Сийярто - РИА Новости, 06.08.2025
Украина фактически одобряет убийства при мобилизации, заявил Сийярто
Киевские власти, отказываясь проводить расследование смерти закарпатского венгра при принудительной мобилизации, фактические признают эту практику... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T15:23:00+03:00
2025-08-06T15:23:00+03:00
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БУДАПЕШТ, 6 авг - РИА Новости. Киевские власти, отказываясь проводить расследование смерти закарпатского венгра при принудительной мобилизации, фактические признают эту практику государственной с одобрения Брюсселя, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Ранее Венгрия потребовала от Евросоюза ввести санкции против трех сотрудников минобороны Украины, ответственных за проведение принудительной мобилизации и причастных к убийству закарпатского венгра Йожефа Шебештьена. Сийярто сообщил, что, пока этого не произошло, Будапешт запрещает трем военачальникам, включая начальника штаба сухопутных войск, въезд в Венгрию. "Теперь, отказываясь расследовать это дело, украинские власти фактически признали, что на Украине принудительная мобилизация, включающая в себя избиения, в том числе до смерти, является государственно институционализированным, одобренным, утвержденным и проводимым самим государством процессом", - сказал Сийярто в эфире интернет-программы "Борцовский час". По его словам, "в нормальной цивилизованной стране" уже после первого видео принудительной мобилизации немедленно были бы арестованы виновные, посажены в тюрьму их начальники, а сама практика была бы немедленно прекращена. Поскольку на Украине этого не происходит, она не имеет права принадлежать к цивилизованным странам и вступать в ЕС, подчеркнул Сийярто. "Даже на стройке, скажем, если несчастный рабочий упал с лесов, а вокруг никого нет, и ясно, что это несчастный случай, даже тогда расследование длится неделями, месяцами. Здесь человека забивают до смерти во время принудительной мобилизации, он умирает, и это не расследуется. Потому что это масштабная государственная практика, и ужасно грустно, что Брюссель потворствует этой практике, вдохновляет её, поддерживает её, это скандал", - добавил министр. Он раскритиковал политику Брюсселя, который готов "ввести санкции против танцора балета за татуировку с изображением президента России Путина", но при этом никак не отреагировал на убийство украинскими военкомами гражданина ЕС и не ответил на призыв Венгрии внести ответственных в санкционные списки. Газета Magyar Nemzet ранее со ссылкой на родственников погибшего сообщила, что 45-летний Йожеф Шебештьен скончался в больнице спустя три недели после того, как сотрудники военкомата на Украине схватили его на улице, затолкали в микроавтобус, отвезли на призывной пункт и избили металлическими прутьями. Сестра погибшего разместила кадры, на которых украинские военные издеваются над ее братом. МИД Венгрии вызвал посла Украины и потребовал объяснений. Выступая на радио Kossuth, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна, где сотрудники военкоматов избивают до смерти людей при принудительной мобилизации, не может стать членом Евросоюза. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что представители украинских властей годами не давали внятного ответа на обвинения в притеснении закарпатских венгров, а сейчас "очень многих" из них мобилизуют в украинские войска, порой "весьма грубыми способами". По его словам, принудительная мобилизация в украинскую армию, в том числе этнических венгров, нарушает права человека, а молчание правозащитных организаций о насильственной мобилизации на Украине и задержании уклонистов на границе позорно.
https://ria.ru/20250728/siyyarto-2031821220.html
https://ria.ru/20250804/ukraina-2033300092.html
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в мире, украина, венгрия, петер сийярто
В мире, Украина, Венгрия, Петер Сийярто
Украина фактически одобряет убийства при мобилизации, заявил Сийярто

Сийярто: Украина признает убийства при мобилизации государственной практикой

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПетер Сийярто
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 6 авг - РИА Новости. Киевские власти, отказываясь проводить расследование смерти закарпатского венгра при принудительной мобилизации, фактические признают эту практику государственной с одобрения Брюсселя, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
Ранее Венгрия потребовала от Евросоюза ввести санкции против трех сотрудников минобороны Украины, ответственных за проведение принудительной мобилизации и причастных к убийству закарпатского венгра Йожефа Шебештьена. Сийярто сообщил, что, пока этого не произошло, Будапешт запрещает трем военачальникам, включая начальника штаба сухопутных войск, въезд в Венгрию.
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"Теперь, отказываясь расследовать это дело, украинские власти фактически признали, что на Украине принудительная мобилизация, включающая в себя избиения, в том числе до смерти, является государственно институционализированным, одобренным, утвержденным и проводимым самим государством процессом", - сказал Сийярто в эфире интернет-программы "Борцовский час".
По его словам, "в нормальной цивилизованной стране" уже после первого видео принудительной мобилизации немедленно были бы арестованы виновные, посажены в тюрьму их начальники, а сама практика была бы немедленно прекращена. Поскольку на Украине этого не происходит, она не имеет права принадлежать к цивилизованным странам и вступать в ЕС, подчеркнул Сийярто.
"Даже на стройке, скажем, если несчастный рабочий упал с лесов, а вокруг никого нет, и ясно, что это несчастный случай, даже тогда расследование длится неделями, месяцами. Здесь человека забивают до смерти во время принудительной мобилизации, он умирает, и это не расследуется. Потому что это масштабная государственная практика, и ужасно грустно, что Брюссель потворствует этой практике, вдохновляет её, поддерживает её, это скандал", - добавил министр.
Он раскритиковал политику Брюсселя, который готов "ввести санкции против танцора балета за татуировку с изображением президента России Путина", но при этом никак не отреагировал на убийство украинскими военкомами гражданина ЕС и не ответил на призыв Венгрии внести ответственных в санкционные списки.
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Газета Magyar Nemzet ранее со ссылкой на родственников погибшего сообщила, что 45-летний Йожеф Шебештьен скончался в больнице спустя три недели после того, как сотрудники военкомата на Украине схватили его на улице, затолкали в микроавтобус, отвезли на призывной пункт и избили металлическими прутьями. Сестра погибшего разместила кадры, на которых украинские военные издеваются над ее братом. МИД Венгрии вызвал посла Украины и потребовал объяснений.
Выступая на радио Kossuth, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна, где сотрудники военкоматов избивают до смерти людей при принудительной мобилизации, не может стать членом Евросоюза.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что представители украинских властей годами не давали внятного ответа на обвинения в притеснении закарпатских венгров, а сейчас "очень многих" из них мобилизуют в украинские войска, порой "весьма грубыми способами". По его словам, принудительная мобилизация в украинскую армию, в том числе этнических венгров, нарушает права человека, а молчание правозащитных организаций о насильственной мобилизации на Украине и задержании уклонистов на границе позорно.
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