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Депутаты заявили о потере доверия к Зеленскому после скандала с НАБУ - РИА Новости, 06.08.2025
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14:40 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/ukraina-2033719155.html
Депутаты заявили о потере доверия к Зеленскому после скандала с НАБУ
Депутаты заявили о потере доверия к Зеленскому после скандала с НАБУ - РИА Новости, 06.08.2025
Депутаты заявили о потере доверия к Зеленскому после скандала с НАБУ
Депутаты от правящей украинской партии "Слуга народа" заявили о потере доверия к Владимиру Зеленскому со стороны однопартийцев из-за скандала вокруг закона о... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T14:40:00+03:00
2025-08-06T14:40:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Депутаты от правящей украинской партии "Слуга народа" заявили о потере доверия к Владимиру Зеленскому со стороны однопартийцев из-за скандала вокруг закона о лишении полномочий антикоррупционных ведомств Украины. Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Зеленский подписал документ. Однако после того как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Украинский парламент уже 31 июля поддержал в двух чтениях законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП. В этот же день он был подписан и Зеленским. Депутат от "Слуги народа" Дмитрий Костюк заявил газете Monde, что между Зеленским и однопартийцами возник кризис доверия. По его словам, Зеленский не верит ни в одного депутата, при этом полагается на своих "менеджеров", пять или шесть человек в своем окружении. "То, что произошло, разрушило доверие внутри парламента. Впредь мы будем крайне осторожны, когда будем голосовать за законы, которые нам будут предлагать", - заявил депутат от "Слуги народа" Никита Потураев. Сама Monde пишет о чувстве унижения внутри партии "Слуга народа" из-за того, что они проголосовали за инициативу Зеленского по антикоррупционным ведомствам. "Те, кто проголосовали против закона 22 июля, спасли свою репутацию, но мы все, все остальные, были отданы на растерзание", - заявил газете Костюк.
https://ria.ru/20250801/putin-2032843843.html
https://ria.ru/20250801/ukraina-2032913304.html
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в мире, украина, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП)
Депутаты заявили о потере доверия к Зеленскому после скандала с НАБУ

Костюк: Зеленский потерял доверие парламента из-за скандала с НАБУ и САП

© AP Photo / Vadym SarakhanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© AP Photo / Vadym Sarakhan
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Депутаты от правящей украинской партии "Слуга народа" заявили о потере доверия к Владимиру Зеленскому со стороны однопартийцев из-за скандала вокруг закона о лишении полномочий антикоррупционных ведомств Украины.
Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Зеленский подписал документ. Однако после того как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Украинский парламент уже 31 июля поддержал в двух чтениях законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП. В этот же день он был подписан и Зеленским.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Путин высказался об эффективности НАБУ и САП на Украине
1 августа, 14:57
Депутат от "Слуги народа" Дмитрий Костюк заявил газете Monde, что между Зеленским и однопартийцами возник кризис доверия. По его словам, Зеленский не верит ни в одного депутата, при этом полагается на своих "менеджеров", пять или шесть человек в своем окружении.
"То, что произошло, разрушило доверие внутри парламента. Впредь мы будем крайне осторожны, когда будем голосовать за законы, которые нам будут предлагать", - заявил депутат от "Слуги народа" Никита Потураев.
Сама Monde пишет о чувстве унижения внутри партии "Слуга народа" из-за того, что они проголосовали за инициативу Зеленского по антикоррупционным ведомствам.
"Те, кто проголосовали против закона 22 июля, спасли свою репутацию, но мы все, все остальные, были отданы на растерзание", - заявил газете Костюк.
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
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1 августа, 20:30
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада УкраиныСпециализированная антикоррупционная прокуратура (САП)
 
 
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