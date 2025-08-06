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На Украине заявили о повреждении компрессорной станции в Одесской области - РИА Новости, 06.08.2025
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14:19 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/ukraina-2033712545.html
На Украине заявили о повреждении компрессорной станции в Одесской области
На Украине заявили о повреждении компрессорной станции в Одесской области - РИА Новости, 06.08.2025
На Украине заявили о повреждении компрессорной станции в Одесской области
Минэнерго Украины сообщило в среду о повреждении в результате удара газокомпрессорной станции в Одесской области, которая была задействована в поставках газа в... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T14:19:00+03:00
2025-08-06T14:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
одесская область
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Минэнерго Украины сообщило в среду о повреждении в результате удара газокомпрессорной станции в Одесской области, которая была задействована в поставках газа в страну из Европы. Ранее в среду Минобороны России заявило, что авиация и артиллерия Вооруженных Сил РФ поразили объекты газотранспортной системы, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, склады беспилотных летательных аппаратов большой дальности. По информации украинского министерства, компрессорная станция в Одесской области подверглась атаке в ночь на среду. "Данная компрессорная станция была задействована в рамках маршрута, который соединяет греческие терминалы сжиженного природного газа с украинскими газохранилищами через Трансбалканский газопровод, и по которому уже поставлялся сжиженный природный газ из США и тестовые объемы азербайджанского газа… На месте удара работают специалисты для установления последствий атаки", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минэнерго Украины.
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украина, одесская область, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Специальная военная операция на Украине, Украина, Одесская область, Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
На Украине заявили о повреждении компрессорной станции в Одесской области

Минэнерго Украины: в Одесской области повреждена газокомпрессорная станция

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКомплекс подготовки экспортного газа на Украине
Комплекс подготовки экспортного газа на Украине - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Комплекс подготовки экспортного газа на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Минэнерго Украины сообщило в среду о повреждении в результате удара газокомпрессорной станции в Одесской области, которая была задействована в поставках газа в страну из Европы.
Ранее в среду Минобороны России заявило, что авиация и артиллерия Вооруженных Сил РФ поразили объекты газотранспортной системы, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, склады беспилотных летательных аппаратов большой дальности.
По информации украинского министерства, компрессорная станция в Одесской области подверглась атаке в ночь на среду.
"Данная компрессорная станция была задействована в рамках маршрута, который соединяет греческие терминалы сжиженного природного газа с украинскими газохранилищами через Трансбалканский газопровод, и по которому уже поставлялся сжиженный природный газ из США и тестовые объемы азербайджанского газа… На месте удара работают специалисты для установления последствий атаки", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минэнерго Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаОдесская областьРоссияМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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