https://ria.ru/20250806/ukraina-2033712545.html

На Украине заявили о повреждении компрессорной станции в Одесской области

На Украине заявили о повреждении компрессорной станции в Одесской области - РИА Новости, 06.08.2025

На Украине заявили о повреждении компрессорной станции в Одесской области

Минэнерго Украины сообщило в среду о повреждении в результате удара газокомпрессорной станции в Одесской области, которая была задействована в поставках газа в... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T14:19:00+03:00

2025-08-06T14:19:00+03:00

2025-08-06T14:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

одесская область

россия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746118223_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9e1102648087f1350914671a85c48b86.jpg

МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Минэнерго Украины сообщило в среду о повреждении в результате удара газокомпрессорной станции в Одесской области, которая была задействована в поставках газа в страну из Европы. Ранее в среду Минобороны России заявило, что авиация и артиллерия Вооруженных Сил РФ поразили объекты газотранспортной системы, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, склады беспилотных летательных аппаратов большой дальности. По информации украинского министерства, компрессорная станция в Одесской области подверглась атаке в ночь на среду. "Данная компрессорная станция была задействована в рамках маршрута, который соединяет греческие терминалы сжиженного природного газа с украинскими газохранилищами через Трансбалканский газопровод, и по которому уже поставлялся сжиженный природный газ из США и тестовые объемы азербайджанского газа… На месте удара работают специалисты для установления последствий атаки", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минэнерго Украины.

https://ria.ru/20250804/kalibry-2033232106.html

украина

одесская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, одесская область, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии)