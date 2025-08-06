https://ria.ru/20250806/ukraina-2033685875.html

ВС России нанесли удары по объектам газотранспортной системы Украины

ВС России нанесли удары по объектам газотранспортной системы Украины - РИА Новости, 06.08.2025

ВС России нанесли удары по объектам газотранспортной системы Украины

Авиация и артиллерия Вооруженных сил России поразили инфраструктурные объекты, обеспечивающие работу украинских предприятий военно-промышленного комплекса,... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T12:42:00+03:00

2025-08-06T12:42:00+03:00

2025-08-06T13:58:00+03:00

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Авиация и артиллерия Вооруженных сил России поразили инфраструктурные объекты, обеспечивающие работу украинских предприятий военно-промышленного комплекса, сообщило Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение", — говорится в публикации.Ударам подверглись:Кроме того, средства ПВО сбили семь управляемых авиабомб и 244 беспилотника самолетного типа.Всего с начала СВО уничтожены:Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы.Российские военные бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по территориальным центрам комплектования, объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250806/ukraina-2033639027.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)