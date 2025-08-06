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ВС России нанесли удары по объектам газотранспортной системы Украины - РИА Новости, 06.08.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:42 06.08.2025 (обновлено: 13:58 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/ukraina-2033685875.html
ВС России нанесли удары по объектам газотранспортной системы Украины
ВС России нанесли удары по объектам газотранспортной системы Украины - РИА Новости, 06.08.2025
ВС России нанесли удары по объектам газотранспортной системы Украины
Авиация и артиллерия Вооруженных сил России поразили инфраструктурные объекты, обеспечивающие работу украинских предприятий военно-промышленного комплекса,... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T12:42:00+03:00
2025-08-06T13:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
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безопасность
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Авиация и артиллерия Вооруженных сил России поразили инфраструктурные объекты, обеспечивающие работу украинских предприятий военно-промышленного комплекса, сообщило Минобороны.&quot;Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение&quot;, — говорится в публикации.Ударам подверглись:Кроме того, средства ПВО сбили семь управляемых авиабомб и 244 беспилотника самолетного типа.Всего с начала СВО уничтожены:Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы.Российские военные бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по территориальным центрам комплектования, объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250806/ukraina-2033639027.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, украина, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России нанесли удары по объектам газотранспортной системы Украины

Российские средства ПВО за сутки сбили семь авиабомб и 244 беспилотника ВСУ

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России | Перейти в медиабанкРакета, выпущенная по объектам военной инфраструктуры ВСУ
Ракета, выпущенная по объектам военной инфраструктуры ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России
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Ракета, выпущенная по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Авиация и артиллерия Вооруженных сил России поразили инфраструктурные объекты, обеспечивающие работу украинских предприятий военно-промышленного комплекса, сообщило Минобороны.
«

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение", — говорится в публикации.

Ударам подверглись:
  • объекты газотранспортной системы, обеспечивающие работу предприятий ВПК;
  • склады БПЛА большой дальности;
  • пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 142 районах.
Кроме того, средства ПВО сбили семь управляемых авиабомб и 244 беспилотника самолетного типа.
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Вчера, 10:45
Всего с начала СВО уничтожены:
  • 664 самолета;
  • 283 вертолета;
  • 74 970 дронов;
  • 625 зенитных ракетных комплексов;
  • 24 464 танка и других боевых бронемашин;
  • 1584 боевые машины реактивных систем залпового огня;
  • 28 214 орудий полевой артиллерии и минометов;
  • 39 180 единиц специальной военной автомобильной техники.
Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы.
Российские военные бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по территориальным центрам комплектования, объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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