ВС России нанесли удары по объектам газотранспортной системы Украины
Российские средства ПВО за сутки сбили семь авиабомб и 244 беспилотника ВСУ
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России | Перейти в медиабанкРакета, выпущенная по объектам военной инфраструктуры ВСУ
Ракета, выпущенная по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Авиация и артиллерия Вооруженных сил России поразили инфраструктурные объекты, обеспечивающие работу украинских предприятий военно-промышленного комплекса, сообщило Минобороны.
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"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение", — говорится в публикации.
Ударам подверглись:
- объекты газотранспортной системы, обеспечивающие работу предприятий ВПК;
- склады БПЛА большой дальности;
- пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 142 районах.
Кроме того, средства ПВО сбили семь управляемых авиабомб и 244 беспилотника самолетного типа.
Всего с начала СВО уничтожены:
- 664 самолета;
- 283 вертолета;
- 74 970 дронов;
- 625 зенитных ракетных комплексов;
- 24 464 танка и других боевых бронемашин;
- 1584 боевые машины реактивных систем залпового огня;
- 28 214 орудий полевой артиллерии и минометов;
- 39 180 единиц специальной военной автомобильной техники.
Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы.
Российские военные бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по территориальным центрам комплектования, объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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