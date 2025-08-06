В офисе Зеленского сделали необычное заявление о завершении конфликта
Замглавы офиса Зеленского Верещук призвала украинцев готовиться к долгой войне
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Заместитель главы офиса Владимира Зеленского Ирина Верещук призвала украинцев готовиться к долгому конфликту. Ее слова приводит издание "Страна.ua".
"Мы все равно до сих пор не совсем принимаем, что эта война надолго", — сказала она.
"Мы все равно до сих пор не совсем принимаем, что эта война надолго", — сказала она.
Верещук добавила, что украинцы ведут себя так, как будто конфликт скоро закончится, но предпосылок для этого нет.
При этом недавно глава украинского МИД Сибига заявил, что Киев ставит целью закончить конфликт в этом году, отмечает издание.
На прошлой неделе Путин на неформальной встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко на Валааме подчеркнул необходимость установления долгосрочного — без временных ограничений — мира на Украине. Он также заявил, что условия Москвы, выдвинутые летом 2024 года, остаются неизменными.
При этом недавно глава украинского МИД Сибига заявил, что Киев ставит целью закончить конфликт в этом году, отмечает издание.
На прошлой неделе Путин на неформальной встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко на Валааме подчеркнул необходимость установления долгосрочного — без временных ограничений — мира на Украине. Он также заявил, что условия Москвы, выдвинутые летом 2024 года, остаются неизменными.