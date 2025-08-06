https://ria.ru/20250806/ukraina-2033654945.html

МИД КНР заявил о начале решающего этапа в урегулировании кризиса на Украине

МИД КНР заявил о начале решающего этапа в урегулировании кризиса на Украине - РИА Новости, 06.08.2025

МИД КНР заявил о начале решающего этапа в урегулировании кризиса на Украине

С началом переговоров Москвы и Киева урегулирование украинского кризиса вступает в решающий этап, заявил министр иностранных дел КНР Ван И. РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T11:27:00+03:00

2025-08-06T11:27:00+03:00

2025-08-06T12:26:00+03:00

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ван и (политик)

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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ПЕКИН, 6 авг — РИА Новости. С началом переговоров Москвы и Киева урегулирование украинского кризиса вступает в решающий этап, заявил министр иностранных дел КНР Ван И."Россия и Украина начали переговоры, сделав важный шаг вперед. В настоящее время процесс урегулирования кризиса вступает в решающий этап", — приводит его слова официальный сайт МИД.В среду Ван И провел телефонный разговор с главным специальным советником президента Бразилии Селсу Аморимом. Стороны, в частности, обсудили урегулирование конфликта на Украине.Глава МИД отметил, что консенсус по политическому урегулированию из шести пунктов, который Китай и Бразилия представили в мае 2024 года, сыграл позитивную роль в деэскалации кризиса. Этот план получил положительные отзывы от более чем 100 стран. Ван И заявил после этого, что КНР, Бразилия и другие страны Глобального Юга создадут открытую платформу "Друзья мира" по урегулированию украинского кризиса.Переговоры Москвы и КиеваТретий раунд переговоров России и Украины прошел 23 июля в Стамбуле, он продлился около часа.Стороны договорились продолжить обмен военнопленными и телами погибших. Также прозвучали предложения о коротких перемириях по 24 или 48 часов, чтобы забрать раненых и тела бойцов.Глава российской делегации Владимир Мединский выразил надежду на продолжение контактов с Киевом не только на уровне делегаций. Москва предложила создать три рабочие группы по урегулированию конфликта, украинская сторона обещала рассмотреть эту инициативу.

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Ольга Фомченкова

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