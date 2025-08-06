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В Польше забили тревогу из-за недавних действий ВС России на Украине - РИА Новости, 06.08.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:45 06.08.2025 (обновлено: 15:47 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/ukraina-2033639027.html
В Польше забили тревогу из-за недавних действий ВС России на Украине
В Польше забили тревогу из-за недавних действий ВС России на Украине - РИА Новости, 06.08.2025
В Польше забили тревогу из-за недавних действий ВС России на Украине
Российские военнослужащие стали активнее использовать Су-57 для ударов по ВСУ, пишет Interia."Украинская армия жалуется, что русские все чаще и масштабнее... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T10:45:00+03:00
2025-08-06T15:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
су-57
россия
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Российские военнослужащие стали активнее использовать Су-57 для ударов по ВСУ, пишет Interia."Украинская армия жалуется, что русские все чаще и масштабнее атакуют линию фронта и военные цели с помощью своих новейших истребителей Су-57", — говорится в публикации. В статье отмечается, что самолеты также используют новейшее оружие, от которого украинцам очень сложно защититься. В мае представитель "Рособоронэкспорта" сообщил РИА Новости, что в истребитель внедрили систему искусственного интеллекта, фактически сделав ее электронным вторым пилотом самолета.Су-57 — российская многофункциональная боевая машина пятого поколения, разработанный компанией "Сухой". Машина предназначена для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250806/tramp-2033622471.html
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в мире, вооруженные силы украины, украина, су-57, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина, Су-57, Россия
В Польше забили тревогу из-за недавних действий ВС России на Украине

Interia: ВС России стали активнее использовать Су-57 для ударов по ВСУ

© РИА Новости / Нина Падалко | Перейти в медиабанкРоссийский истребитель Су-57
Российский истребитель Су-57 - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Нина Падалко
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Российский истребитель Су-57. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Российские военнослужащие стали активнее использовать Су-57 для ударов по ВСУ, пишет Interia.

"Украинская армия жалуется, что русские все чаще и масштабнее атакуют линию фронта и военные цели с помощью своих новейших истребителей Су-57", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что самолеты также используют новейшее оружие, от которого украинцам очень сложно защититься.

В мае представитель "Рособоронэкспорта" сообщил РИА Новости, что в истребитель внедрили систему искусственного интеллекта, фактически сделав ее электронным вторым пилотом самолета.
Су-57 — российская многофункциональная боевая машина пятого поколения, разработанный компанией "Сухой". Машина предназначена для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныУкраинаСу-57Россия
 
 
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