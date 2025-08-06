В Польше забили тревогу из-за недавних действий ВС России на Украине
Interia: ВС России стали активнее использовать Су-57 для ударов по ВСУ
Российский истребитель Су-57. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Российские военнослужащие стали активнее использовать Су-57 для ударов по ВСУ, пишет Interia.
"Украинская армия жалуется, что русские все чаще и масштабнее атакуют линию фронта и военные цели с помощью своих новейших истребителей Су-57", — говорится в публикации.
"Украинская армия жалуется, что русские все чаще и масштабнее атакуют линию фронта и военные цели с помощью своих новейших истребителей Су-57", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что самолеты также используют новейшее оружие, от которого украинцам очень сложно защититься.
В мае представитель "Рособоронэкспорта" сообщил РИА Новости, что в истребитель внедрили систему искусственного интеллекта, фактически сделав ее электронным вторым пилотом самолета.
В мае представитель "Рособоронэкспорта" сообщил РИА Новости, что в истребитель внедрили систему искусственного интеллекта, фактически сделав ее электронным вторым пилотом самолета.
Су-57 — российская многофункциональная боевая машина пятого поколения, разработанный компанией "Сухой". Машина предназначена для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>