https://ria.ru/20250806/ukraina-2033639027.html

В Польше забили тревогу из-за недавних действий ВС России на Украине

В Польше забили тревогу из-за недавних действий ВС России на Украине - РИА Новости, 06.08.2025

В Польше забили тревогу из-за недавних действий ВС России на Украине

Российские военнослужащие стали активнее использовать Су-57 для ударов по ВСУ, пишет Interia."Украинская армия жалуется, что русские все чаще и масштабнее... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T10:45:00+03:00

2025-08-06T10:45:00+03:00

2025-08-06T15:47:00+03:00

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Российские военнослужащие стали активнее использовать Су-57 для ударов по ВСУ, пишет Interia."Украинская армия жалуется, что русские все чаще и масштабнее атакуют линию фронта и военные цели с помощью своих новейших истребителей Су-57", — говорится в публикации. В статье отмечается, что самолеты также используют новейшее оружие, от которого украинцам очень сложно защититься. В мае представитель "Рособоронэкспорта" сообщил РИА Новости, что в истребитель внедрили систему искусственного интеллекта, фактически сделав ее электронным вторым пилотом самолета.Су-57 — российская многофункциональная боевая машина пятого поколения, разработанный компанией "Сухой". Машина предназначена для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250806/tramp-2033622471.html

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в мире, вооруженные силы украины, украина, су-57, россия