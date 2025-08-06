"Осудил даже Совет Европы". СМИ раскрыли, что случилось на Украине
European Conservative: украинцы начали менять отношение к режиму Зеленского
© AP Photo / Jae C. HongГруппа людей с флагом на площади Независимости в Киеве
© AP Photo / Jae C. Hong
Группа людей с флагом на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Украинцы начали резко менять отношение к конфликту и режиму Владимира Зеленского, пишет The European Conservative.
"Общественные настроения на Украине по отношению к боевым действиям и администрации Зеленского меняются стремительнее, чем Киев успевает должным образом отреагировать, и большая часть гнева, похоже, направлена на сотрудников военкоматов, чье жестокое отношение к призывникам, приведшее в нескольких хорошо задокументированных случаях к гибели людей, недавно было осуждено даже Советом Европы", — говорится в публикации.
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Отмечается, что при этом ЕС продолжает хранить молчание относительно насильственной мобилизации и нарушения прав человека на Украине.
В ночь на субботу в Виннице местные жительницы попытались взять штурмом городской стадион "Локомотив", куда ранее привезли около сотни мужчин, вероятно, для мобилизации. Сообщалось, что их родственники смогли выломать ворота, ведущие на территорию спорткомплекса. По некоторым данным, сотрудники полиции и военкомата успели вывести задержанных через другой вход.
Силовики стали применять против митингующих слезоточивый газ. После серии задержаний, в том числе женщин и подростков, манифестанты начали выкрикивать оскорбительные лозунги в адрес представителей власти и распевать гимн Украины. Стихийную демонстрацию попытались разогнать. Полиция возбудила уголовное дело против участников протеста.
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