https://ria.ru/20250806/ukraina-2033612561.html

"Сценарий исключает". На Западе раскрыли, что ждет Россию и Украину

"Сценарий исключает". На Западе раскрыли, что ждет Россию и Украину - РИА Новости, 06.08.2025

"Сценарий исключает". На Западе раскрыли, что ждет Россию и Украину

Конфликт на Украине с большой долей вероятности закончится по грузинскому сценарию, написал бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T08:57:00+03:00

2025-08-06T08:57:00+03:00

2025-08-06T15:56:00+03:00

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Конфликт на Украине с большой долей вероятности закончится по грузинскому сценарию, написал бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy."Этот сценарий исключает как присутствие иностранных войск, так и предоставление гарантий безопасности, включая финансовые. В него потенциально может войти пакет помощи в восстановлении, но без конфискации замороженных российских активов", — пишет Брайен со ссылкой на краткое исследование под названием "Финал российско-украинского конфликта и будущее Европы" от банка JPMorgan Chase. В статье отмечается, что при таком развитии событий Украина не интегрируется ни в Европейский союз, ни в НАТО. Более того, в "грузинском варианте" событий Украина неизбежно вернется на орбиту России — как ради торговли, так и по некоторым другим причинам, говорится в публикации. Для его реализации необходимы жесткие соглашения по территориям, границам, торговле и сопутствующим вопросам, а также снятие санкций и другие меры по укреплению доверия с обеих сторон, пишет Брайен.

https://ria.ru/20250806/bouz-2033610703.html

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