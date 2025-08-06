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"Сценарий исключает". На Западе раскрыли, что ждет Россию и Украину - РИА Новости, 06.08.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:57 06.08.2025 (обновлено: 15:56 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/ukraina-2033612561.html
"Сценарий исключает". На Западе раскрыли, что ждет Россию и Украину
"Сценарий исключает". На Западе раскрыли, что ждет Россию и Украину - РИА Новости, 06.08.2025
"Сценарий исключает". На Западе раскрыли, что ждет Россию и Украину
Конфликт на Украине с большой долей вероятности закончится по грузинскому сценарию, написал бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T08:57:00+03:00
2025-08-06T15:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Конфликт на Украине с большой долей вероятности закончится по грузинскому сценарию, написал бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy."Этот сценарий исключает как присутствие иностранных войск, так и предоставление гарантий безопасности, включая финансовые. В него потенциально может войти пакет помощи в восстановлении, но без конфискации замороженных российских активов", — пишет Брайен со ссылкой на краткое исследование под названием "Финал российско-украинского конфликта и будущее Европы" от банка JPMorgan Chase. В статье отмечается, что при таком развитии событий Украина не интегрируется ни в Европейский союз, ни в НАТО. Более того, в "грузинском варианте" событий Украина неизбежно вернется на орбиту России — как ради торговли, так и по некоторым другим причинам, говорится в публикации. Для его реализации необходимы жесткие соглашения по территориям, границам, торговле и сопутствующим вопросам, а также снятие санкций и другие меры по укреплению доверия с обеих сторон, пишет Брайен.
https://ria.ru/20250806/bouz-2033610703.html
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в мире, украина, россия, нато, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, НАТО, США
"Сценарий исключает". На Западе раскрыли, что ждет Россию и Украину

Брайен: конфликт на Украине может закончиться по грузинскому сценарию

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкФлаги России и Украины
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Флаги России и Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Конфликт на Украине с большой долей вероятности закончится по грузинскому сценарию, написал бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy.

"Этот сценарий исключает как присутствие иностранных войск, так и предоставление гарантий безопасности, включая финансовые. В него потенциально может войти пакет помощи в восстановлении, но без конфискации замороженных российских активов", — пишет Брайен со ссылкой на краткое исследование под названием "Финал российско-украинского конфликта и будущее Европы" от банка JPMorgan Chase.
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В статье отмечается, что при таком развитии событий Украина не интегрируется ни в Европейский союз, ни в НАТО. Более того, в "грузинском варианте" событий Украина неизбежно вернется на орбиту России — как ради торговли, так и по некоторым другим причинам, говорится в публикации.

Для его реализации необходимы жесткие соглашения по территориям, границам, торговле и сопутствующим вопросам, а также снятие санкций и другие меры по укреплению доверия с обеих сторон, пишет Брайен.
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