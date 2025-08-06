https://ria.ru/20250806/ukraina-2033606589.html

СМИ: суд на Украине запретил строительство кладбища в Киевской области

СМИ: суд на Украине запретил строительство кладбища в Киевской области - РИА Новости, 06.08.2025

СМИ: суд на Украине запретил строительство кладбища в Киевской области

Суд на Украине запретил строительство мемориального военного кладбища возле села Мархалевка в Киевской области, против которого выступали местные власти и... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T07:32:00+03:00

2025-08-06T07:32:00+03:00

2025-08-06T12:56:00+03:00

украина

киевская область

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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Суд на Украине запретил строительство мемориального военного кладбища возле села Мархалевка в Киевской области, против которого выступали местные власти и жители, сообщило украинское агентство УНИАН. Газета Pais в мае писала, что власти и жители села Мархалевка в Киевской области на Украине выступают против плана властей построить там большое военное кладбище, называя такую инициативу "экоцидом". По информации газеты, планы по строительству подобного кладбища на Украине появились еще в 2022 году, с тех пор место его размещения менялось три раза. "Суд запретил строительство Национального военного мемориального кладбища в Киевской области. Шестой апелляционный административный суд признал незаконным выделение земли под кладбище возле села Мархалевка - участок непригоден для захоронений из-за высокого уровня грунтовых вод, что противоречит санитарным нормам", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале УНИАН.

https://ria.ru/20250805/zhirinovskiy-2033576107.html

украина

киевская область

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украина, киевская область