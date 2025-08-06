https://ria.ru/20250806/ukraina-2033606589.html
СМИ: суд на Украине запретил строительство кладбища в Киевской области
СМИ: суд на Украине запретил строительство кладбища в Киевской области - РИА Новости, 06.08.2025
СМИ: суд на Украине запретил строительство кладбища в Киевской области
Суд на Украине запретил строительство мемориального военного кладбища возле села Мархалевка в Киевской области, против которого выступали местные власти и... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T07:32:00+03:00
2025-08-06T07:32:00+03:00
2025-08-06T12:56:00+03:00
украина
киевская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972902879_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_8576531a8b45bd49222d829519830806.jpg
МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Суд на Украине запретил строительство мемориального военного кладбища возле села Мархалевка в Киевской области, против которого выступали местные власти и жители, сообщило украинское агентство УНИАН. Газета Pais в мае писала, что власти и жители села Мархалевка в Киевской области на Украине выступают против плана властей построить там большое военное кладбище, называя такую инициативу "экоцидом". По информации газеты, планы по строительству подобного кладбища на Украине появились еще в 2022 году, с тех пор место его размещения менялось три раза. "Суд запретил строительство Национального военного мемориального кладбища в Киевской области. Шестой апелляционный административный суд признал незаконным выделение земли под кладбище возле села Мархалевка - участок непригоден для захоронений из-за высокого уровня грунтовых вод, что противоречит санитарным нормам", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале УНИАН.
https://ria.ru/20250805/zhirinovskiy-2033576107.html
украина
киевская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972902879_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_376cf0b143a6574488a25c2b70ba5788.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, киевская область
Украина, Киевская область
СМИ: суд на Украине запретил строительство кладбища в Киевской области
Суд на Украине запретил строительство военного кладбища в Киевской области