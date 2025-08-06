https://ria.ru/20250806/ukraina-2033571637.html

Мы будем скучать по конфликту на Украине: новый кризис может быть хуже

Мы будем скучать по конфликту на Украине: новый кризис может быть хуже - РИА Новости, 06.08.2025

Мы будем скучать по конфликту на Украине: новый кризис может быть хуже

После заявления МИД России об "исчезновении условий для сохранения одностороннего моратория" на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T08:00:00+03:00

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После заявления МИД России об "исчезновении условий для сохранения одностороннего моратория" на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования и о том, что "Российская Федерация более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями", у наших западных визави началась тихая, но явственная паника, напоминающая борьбу слепых болонок под ковром.Абсолютно все официальные лица, включая глав Пентагона, Госдепартамента США, Еврокомиссии, командующего НАТО и так далее, синхронно набрали в рот воды и, судя по всему, побежали совещаться.В свою очередь, западные СМИ заполнили материалы, описывающие "страхи" и "опасения" по поводу неизбежного витка гонки вооружений и потенциального ядерного кризиса, который может превзойти своего карибского "дедушку".Возникает вопрос: почему логичное и назревшее решение России на фоне уже давно почившего в Бозе Договора РСМД вызвало такой ажиотаж?Напомним, что вышеупомянутый документ был заключен в 1987 году Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым, а его целью было устранение целого класса ядерных и неядерных ракет наземного базирования с дальностью действия от 500 до 5500 километров. Сначала СССР, а потом Россия прилежно соблюдали условия договора (запрет на разработку, испытания и развертывание ракет наземного базирования малой и средней дальности, включая соответствующие пусковые установки), но потом выяснилось, что американцы подходят к договору, мягко говоря, творчески, активно разрабатывая пусковые установки Mk 41 и Mk 70, совместимые с крылатыми ракетами Tomahawk.Даже после того как Дональд Трамп во время своей первой президентской каденции в одностороннем порядке вышел из Договора РСМД, российские власти приняли решение оставить дверь малой и средней дальности открытой и приняли на себя обязательства по одностороннему соблюдению моратория.При одном условии: Москва не будет первой развертывать такие ракеты, если этого не станут делать Вашингтон и его союзники.Заявление российского МИД просто финализирует и озвучивает то, что, "несмотря на многочисленные предостережения России", США с их сателлитами уже вовсю и практически открыто размещают наземные РСМД и вооружения со сходными характеристиками американского производства в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая тестирование подобных систем в Дании, развертывание пусковых установок Aegis Ashore в Румынии и Польше, переброску ракетных комплексов Typhon (способных запускать крылатые ракеты Tomahawk и многоцелевые ракеты SM-6) на Филиппины и официальные планы по их размещению с 2026-го на территории Германии и Восточной Европы.Если это не прямая угроза России, то Трамп — приемный сын Байдена.Как пишут с подергивающимся глазом Associated Press, главная опасность подобных вооружений — возможность применения ядерных боеголовок и при этом "крайне малое время на принятие решения об ответном ядерном ударе или отмене такового", то есть налицо многократно возрастающий риск всевозможных инцидентов, каждый из которых может закончиться новой эпохой динозавров или скорее эрой радиоактивных мокриц.Нет никаких сомнений, что российское руководство внимательно мониторило ситуацию по этому вопросу и принимало все необходимые меры, одновременно давая противоположной стороне все возможности для деэскалации. Однако, судя по всему, на данный момент в Вашингтоне и самом Белом доме повестку большей частью диктуют "ястребы", каждый день лишая Дональда Трампа остающихся вариантов для маневра и продолжения мирного диалога, в том числе раздувая тему с "двумя ядерными подводными лодками, нацеленными на Россию".Но дело совершенно не в подводных лодках.А в том, что коллективный Запад принял окончательное решение идти до конца в вопросе нанесения России стратегического поражения (в том числе путем превентивного обезоруживающего удара). Мы не можем и не будем оставлять соответствующие риски без ответа.Именно об этом говорят зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, сообщивший о неминуемых "последующих шагах", и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, который заявил, что Москва теперь анонсировать действия по этому направлению не будет.В части гипотетического противодействия ракетам MRC Typhon и LRHW Dark Eagle у России есть полный рукав тузов в виде ОТРК "Искандер-М" и джокеров в лице БРСД "Орешник", которые, по словам нашего президента, не просто пылятся на парадной витрине, а пошли в серию и войска. По некоторым данным, Россия в ближайшее время может сделать несколько показательных демонстраций и других штук, которые можно применять вместо холодного душа три раза в день.Господин Трамп повторно шел в президенты под лозунгами "закончить инфляцию и сделать жизнь в Америке доступной опять" и "предотвратить третью мировую войну". Новый опаснейший виток гонки вооружений ставит после этих слоганов большой знак вопроса.По мнению авторитетного европейского мозгового центра Bruegel, "американская военно-промышленная база не приспособлена для высокоинтенсивного конфликта против других крупных держав, <...> например, в сценарии обострения ситуации из-за Тайваня США исчерпают некоторые ключевые боеприпасы менее чем за неделю". Heritage Foundation пишет, что "Штатам не хватает мощностей для производства даже части того, что нужно украинским военным для отражения России, при этом одна крупная верфь в Китае могла бы вместить все верфи США внутри себя". Издание The Hill считает: "Аппарат национальной безопасности, похоже, потерял направление. Он продолжает наращивать расходы, вместе с тем принося множество разочарований. <...> При кратном росте военных расходов армия составляет примерно 40 процентов от своего размера 1975 года".Никто не ставит под сомнение экономическую и военную мощь Соединенных Штатов, но потенциальное удвоение и утроение и без того заоблачного военного бюджета не только обогатит американский ВПК, но и похоронит надежды на "великую Америку", за которую в 2024-м голосовали миллионы жителей США, а также может поставить мир у последней черты.Как заявляет в своем исследовании Arms Control Association, "мир едва выжил во время последней ядерной гонки вооружений": "Политические лидеры Соединенных Штатов не должны повторять эти ошибки в надежде достичь непреодолимого превосходства над ядерными соперниками".Единственный путь разрешения кризисов Россия видит только в дипломатии и уважении коренных интересов сторон, однако при этом запугать ультиматумами и загнать в ядерный угол нас не удастся никогда. Наша дверь все еще открыта, но войти в нее можно только с протянутой для рукопожатия ладонью.

https://ria.ru/20250805/ssha-2033349248.html

https://ria.ru/20250805/rossija-2033377170.html

https://ria.ru/20250805/tramp-2033564083.html

https://ria.ru/20250805/frantsija-2033545450.html

https://ria.ru/20250804/ukraina-2033167803.html

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россия, сша, украина, рональд рейган, михаил горбачев, дональд трамп, министерство обороны сша, государственный департамент сша, нато, аналитика