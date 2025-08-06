https://ria.ru/20250806/ukraina-2033495083.html

"Украина не переживет". Зеленский и ЕС тайно заключили сделку

"Украина не переживет". Зеленский и ЕС тайно заключили сделку - РИА Новости, 06.08.2025

"Украина не переживет". Зеленский и ЕС тайно заключили сделку

Украину потрясают коррупционные скандалы. Под ударом — "кошелек" Зеленского, бывший глава Луганской области, депутат "Слуги народа" и высокопоставленные... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T08:00:00+03:00

2025-08-06T08:00:00+03:00

2025-08-06T08:01:00+03:00

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владимир жарихин

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости, Михаил Катков. Украину потрясают коррупционные скандалы. Под ударом — "кошелек" Зеленского, бывший глава Луганской области, депутат "Слуги народа" и высокопоставленные сотрудники Нацгвардии. Местные СМИ сообщают, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) перешли в контрнаступление на правящую элиту. Что происходит в Киеве — в материале РИА Новости.Трое в лодкеЧерез два дня после того, как под давлением Запада и массовых акций протеста независимость НАБУ и САП восстановили, в Киеве заявили о раскрытии масштабной коррупционной схемы при закупках беспилотников и систем РЭБ для ВСУ. Среди подозреваемых — депутат от президентской партии "Слуга народа" Алексей Кузнецов, глава Мукачевской районной администрации (экс-глава Луганской области) Сергей Гайдай, глава Рубежанской городской администрации Андрей Юрченко и командир воинской части, полковник Нацгвардии Василий Мишанский. В НАБУ и САП утверждают, что преступная группа работала с 2024-го. В частности, откаты при заключении контрактов по закупке РЭБ достигали 30 процентов.Кузнецова схватили при получении взятки. Силовики опубликовали фотографии с пачками денег в багажнике его автомобиля. После этого "Слуга народа" приостановила членство депутата в партии. Гайдая и Юрченко уволили. Неназванных сотрудников Нацгвардии отстранили от работы на время расследования. При этом, как сказал глава МВД Украины Игорь Клименко, в Нацгвардии создадут Управление по контролю за служебной (боевой) деятельностью."Оно будет работать по принципу внутренней безопасности, независимо и профессионально, и уже формируется команда из специалистов, прошедших отбор по критериям добропорядочности и профессиональной пригодности", — пояснил глава МВД.Верховный антикоррупционный суд (ВАКС) арестовал подозреваемых на два месяца. Впрочем, они могут выйти на свободу под залог от двух до пятнадцати миллионов гривен (от 3,6 до 29 миллионов рублей).Силовики провели антикоррупционный рейд вскоре после провала попытки Зеленского подчинить Генпрокуратуре НАБУ и САП, созданные при прямом участии Евросоюза и США. Накануне громкой новости Зеленский встретился с главами этих ведомств — Семеном Кривоносом и Александром Клименко. Заслушал доклады борцов с коррупцией и заявил, что к такого рода преступлениям должна быть нулевая толерантность. "Важно, что антикоррупционные институты работают независимо, а принятый в четверг закон (отменяющий зависимость НАБУ и САП от Генпрокуратуры. — Прим. ред.) гарантирует им все возможности для реальной борьбы с коррупцией", — подчеркнул Зеленский.Впрочем, разгром группы, занимающейся воровством денег, выделенных на РЭБ и беспилотники, не стал самой крупной операцией НАБУ и САП. За последние несколько месяцев ведомства выдвигали обвинения против вице-премьеров Алексея Чернышова и Ольги Стефанишиной, которых в середине июля вывели из правительства. Чернышова подозревают в махинациях при строительстве жилых домов, а Стефанишину — в передаче государственной недвижимости в частные руки. Кроме того, в 2023-м за взятку в три миллиона долларов арестовали председателя Верховного суда Владимира Князева.Украинские СМИ сообщали, что попытка Зеленского ликвидировать независимость НАБУ и САП связана с тем, что ведомства вплотную подошли к его "кошельку" — Тимуру Миндичу. При этом перед подписанием скандального закона СБУ задержала одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ — Руслана Магамедрасулова, занимавшегося делом Миндича. Он до сих пор под стражей по обвинению в сотрудничестве с Россией. По версии СБУ, Магамедрасулов продавал в Дагестан техническую коноплю.Во все тяжкиеУкраинские медиа не исключают, что при помощи дела о коррупции на закупках РЭБ и беспилотников Зеленский может попытаться спасти собственную репутацию. В том числе хочет продемонстрировать единение с НАБУ и САП.Вторая версия — НАБУ и САП мстят Зеленскому и команде за попытку лишения независимости. Понимая уязвимость своего положения, Зеленский мог решить не сопротивляться проведению антикоррупционного расследования, а возглавить его. Таким образом, он, с одной стороны, подтвердил свою приверженность борьбе с казнокрадами, а с другой — не проявил слабость.Эту версию косвенно поддержал британский журнал The Economist. По данным издания, многие детективы крайне возмущены попытками правительства представить их как преступников или шпионов, способствующих российскому влиянию. "Детективы будут вести расследования в соответствии с законом, но теперь не отступят ни на шаг. Все изменилось", — заявил источник издания.Все впередиЭксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов считает, что дело Гайдая, Кузнецова и других может быть своеобразной паузой, которую Зеленский и антикоррупционные ведомства решили взять перед тем, как схлестнуться с новой силой. В частности, они будут бороться за судьбу Миндича."Судя по всему, атака Зеленского на НАБУ и САП была связана с желанием защитить Миндича. Страны ЕС пригрозили лишить Украину военной помощи, если Киев не восстановит независимость антикоррупционных ведомств. Зеленскому пришлось отступить, но в НАБУ и САП поняли, что он настроен решительно. При этом там знают, что Запад в нынешних условиях вряд ли осмелится привести к власти в республике другого человека. Из-за СВО система и так перенапряжена, такого рода перестановки могут ее разрушить. Так что стороны заняли выжидательную позицию, а обществу демонстрируют, что кризис остался позади, потому что Украине еще нужно противостоять России", — объясняет эксперт.Вместе с тем Денисов не исключает сделку между представителями ЕС и Украины. Например, НАБУ и САП не будут трогать ближайшее окружение Зеленского, а тот не станет мешать другим расследованиям. "Так ли это, узнаем в ближайший месяц. Если новостей по Миндичу не будет, значит, они договорились. Но это также обозначает, что Евросоюз смирился с коррупцией в правящей элите Украины, которая в конечном итоге ударит по карманам европейцев", — указывает Денисов.Замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин полагает, что при помощи шума вокруг дела о РЭБ и дронах власти пытаются отвлечь внимание от расследования НАБУ и САП против Миндича. "Зеленский хочет показать, как сильно и решительно он борется с коррупцией, а антикоррупционные ведомства ему в этом помогают", — отмечает эксперт.Вместе с тем, с его точки зрения, Евросоюз и США никак не пострадают от того, что Зеленский защитит свое окружение, — ведь они сумели отстоять независимость НАБУ и САП. "Оба ведомства нужны прежде всего для того, чтобы собирать компромат на представителей правящей элиты Украины. Оставаясь независимыми, они могут делать это беспрепятственно. В этом смысле даже хорошо, что приближенные Зеленского продолжат воровать. Так будет легче собирать на них досье, а затем манипулировать ими", — рассуждает Жарихин.Эксперты уверены: даже если на Западе решат сменить руководство Украины и страна сможет это пережить, это не поможет победить коррупцию. Новым людям потребуется время на выстраивание собственных преступных схем, но рано или поздно они справятся с этой задачей.

https://ria.ru/20250721/evrosoyuz-2029960000.html

https://ria.ru/20250717/ukraina-2029521345.html

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в мире, украина, киев, сша, алексей кузнецов, сергей гайдай, владимир жарихин, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), евросоюз