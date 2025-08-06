https://ria.ru/20250806/uitkoff-2033742753.html

Уиткофф покинул посольство США в Москве, пробыв там около 50 минут

Уиткофф покинул посольство США в Москве, пробыв там около 50 минут - РИА Новости, 06.08.2025

Уиткофф покинул посольство США в Москве, пробыв там около 50 минут

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф покинул посольство США в Москве в среду, он пробыл там около 50 минут, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T15:54:00+03:00

2025-08-06T15:54:00+03:00

2025-08-06T15:54:00+03:00

в мире

стив уиткофф

кирилл дмитриев

дональд трамп

российский фонд прямых инвестиций

mercedes

встреча путина с уиткоффом 6 августа

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МОСКВА, 6 авг– РИА Новости. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф покинул посольство США в Москве в среду, он пробыл там около 50 минут, передает корреспондент РИА Новости. Уиткофф покинул посольство своей страны примерно в 15.40, на вопросы журналистов отвечать не стал. Он сел в автомобиль Mercedes и уехал, также с ним, но на другой машине, уехал глава РФПИ Кирилл Дмитриев. В среду Путин принял в Кремле Уиткоффа. После встречи Ушаков сообщил, что Уиткоффу были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу, в свою очередь соответствующие сигналы получены и от американского президента Дональда Трампа.

https://ria.ru/20250806/peregovory-2033731301.html

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в мире, стив уиткофф, кирилл дмитриев, дональд трамп, российский фонд прямых инвестиций, mercedes, встреча путина с уиткоффом 6 августа