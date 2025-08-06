Рейтинг@Mail.ru
Уиткофф покинул посольство США в Москве, пробыв там около 50 минут - РИА Новости, 06.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:54 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/uitkoff-2033742753.html
Уиткофф покинул посольство США в Москве, пробыв там около 50 минут
Уиткофф покинул посольство США в Москве, пробыв там около 50 минут - РИА Новости, 06.08.2025
Уиткофф покинул посольство США в Москве, пробыв там около 50 минут
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф покинул посольство США в Москве в среду, он пробыл там около 50 минут, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T15:54:00+03:00
2025-08-06T15:54:00+03:00
в мире
стив уиткофф
кирилл дмитриев
дональд трамп
российский фонд прямых инвестиций
mercedes
встреча путина с уиткоффом 6 августа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033428396_0:139:3149:1910_1920x0_80_0_0_ec3d0fa87af32f09c90286ec970b4d0f.jpg
МОСКВА, 6 авг– РИА Новости. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф покинул посольство США в Москве в среду, он пробыл там около 50 минут, передает корреспондент РИА Новости. Уиткофф покинул посольство своей страны примерно в 15.40, на вопросы журналистов отвечать не стал. Он сел в автомобиль Mercedes и уехал, также с ним, но на другой машине, уехал глава РФПИ Кирилл Дмитриев. В среду Путин принял в Кремле Уиткоффа. После встречи Ушаков сообщил, что Уиткоффу были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу, в свою очередь соответствующие сигналы получены и от американского президента Дональда Трампа.
https://ria.ru/20250806/peregovory-2033731301.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033428396_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_27fa79e3164b66af4e8ffc0f43474201.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, стив уиткофф, кирилл дмитриев, дональд трамп, российский фонд прямых инвестиций, mercedes, встреча путина с уиткоффом 6 августа
В мире, Стив Уиткофф, Кирилл Дмитриев, Дональд Трамп, Российский фонд прямых инвестиций, Mercedes, Встреча Путина с Уиткоффом 6 августа
Уиткофф покинул посольство США в Москве, пробыв там около 50 минут

Спецпосланник президента Уиткофф покинул посольство США в Москве

© Getty Images / Kevin DietschСпецпосланник президента США Стив Уиткофф
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© Getty Images / Kevin Dietsch
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 авг– РИА Новости. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф покинул посольство США в Москве в среду, он пробыл там около 50 минут, передает корреспондент РИА Новости.
Уиткофф покинул посольство своей страны примерно в 15.40, на вопросы журналистов отвечать не стал. Он сел в автомобиль Mercedes и уехал, также с ним, но на другой машине, уехал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
В среду Путин принял в Кремле Уиткоффа. После встречи Ушаков сообщил, что Уиткоффу были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу, в свою очередь соответствующие сигналы получены и от американского президента Дональда Трампа.
Ушаков о приезде Уиткоффа - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
В Кремле раскрыли подробности переговоров Путина и Уиткоффа
Вчера, 15:30
 
В миреСтив УиткоффКирилл ДмитриевДональд ТрампРоссийский фонд прямых инвестицийMercedesВстреча Путина с Уиткоффом 6 августа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала