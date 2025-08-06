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Кортеж спецпосланника Уиткоффа покинул Кремль - РИА Новости, 06.08.2025
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14:47 06.08.2025 (обновлено: 14:54 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/uitkoff-2033721979.html
Кортеж спецпосланника Уиткоффа покинул Кремль
Кортеж спецпосланника Уиткоффа покинул Кремль - РИА Новости, 06.08.2025
Кортеж спецпосланника Уиткоффа покинул Кремль
Кортеж, на котором передвигается спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, покинул Кремль, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T14:47:00+03:00
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Кортеж, на котором передвигается спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, покинул Кремль, передает корреспондент РИА Новости.Колонна автомашин покинула Кремль около 14.30 мскРанее пресс-служба президента России сообщила, что встреча российского лидера Владимира Путина и Уиткоффа завершилась в Кремле. Она заняла около трех часов.Спецпосланник американского лидера прилетел в Москву в среду рано утром. Это его пятый визит в Россию в 2025 году.
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Кортеж, на котором передвигается спецпосланник президента США Уиткофф, покинул Кремль
Кортеж, на котором передвигается спецпосланник президента США Уиткофф, покинул Кремль, передает корреспондент РИА Новости 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы
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в мире, сша, россия, москва, стив уиткофф, владимир путин
В мире, США, Россия, Москва, Стив Уиткофф, Владимир Путин
Кортеж спецпосланника Уиткоффа покинул Кремль

Кортеж, на котором передвигается спецпосланник Трампа Уиткофф, покинул Кремль

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Кортеж, на котором передвигается спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, покинул Кремль, передает корреспондент РИА Новости.
Колонна автомашин покинула Кремль около 14.30 мск
Ранее пресс-служба президента России сообщила, что встреча российского лидера Владимира Путина и Уиткоффа завершилась в Кремле. Она заняла около трех часов.
Спецпосланник американского лидера прилетел в Москву в среду рано утром. Это его пятый визит в Россию в 2025 году.
Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
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В миреСШАРоссияМоскваСтив УиткоффВладимир Путин
 
 
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