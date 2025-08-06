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Кортеж спецпосланника Уиткоффа покинул Кремль

Кортеж спецпосланника Уиткоффа покинул Кремль - РИА Новости, 06.08.2025

Кортеж спецпосланника Уиткоффа покинул Кремль

Кортеж, на котором передвигается спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, покинул Кремль, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T14:47:00+03:00

2025-08-06T14:47:00+03:00

2025-08-06T14:54:00+03:00

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Кортеж, на котором передвигается спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, покинул Кремль, передает корреспондент РИА Новости.Колонна автомашин покинула Кремль около 14.30 мскРанее пресс-служба президента России сообщила, что встреча российского лидера Владимира Путина и Уиткоффа завершилась в Кремле. Она заняла около трех часов.Спецпосланник американского лидера прилетел в Москву в среду рано утром. Это его пятый визит в Россию в 2025 году.

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Кортеж, на котором передвигается спецпосланник президента США Уиткофф, покинул Кремль Кортеж, на котором передвигается спецпосланник президента США Уиткофф, покинул Кремль, передает корреспондент РИА Новости 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы 2025-08-06T14:47 true PT0M05S

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в мире, сша, россия, москва, стив уиткофф, владимир путин