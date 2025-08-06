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Путин принял Уиткоффа в Кремле

Путин принял Уиткоффа в Кремле - РИА Новости, 06.08.2025

Путин принял Уиткоффа в Кремле

Владимир Путин принял спецпосланника главы Белого дома Стива Уиткоффа в Кремле, сообщила пресс-служба президента. РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T12:02:00+03:00

2025-08-06T12:02:00+03:00

2025-08-06T13:55:00+03:00

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Владимир Путин принял спецпосланника главы Белого дома Стива Уиткоффа в Кремле, сообщила пресс-служба президента.В начале встречи они улыбнулись друг другу, пожали руки и обменялись несколькими фразами. На переговорах присутствуют помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.Американский дипломат прилетел в Москву в среду рано утром. Это его пятый визит в Россию с начала года. В начале поездки Уиткофф вместе с Дмитриевым посетил парк Зарядье. Он не ответил на вопрос, каковы его ожидания от переговоров.Официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс ранее также отказалась комментировать детали поездки. По ее словам, ведомство не знает, что предпримет Дональд Трамп по итогам визита.Она добавила, что глава Белого дома продолжает верить в дипломатическое решение конфликта на Украине.Ультиматум ТрампаАмериканский президент 14 июля поставил России 50-дневный ультиматум с требованием заключить мирное соглашение с Киевом, а затем заявил, что сокращает этот срок до 10-12 дней.В случае невыполнения он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт товаров из России, а также вторичные пошлины в отношении стран, которые покупают у нее нефть, газ и другие энергоносители.

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Встреча Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа Встреча Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа 2025-08-06T12:02 true PT0M06S

Уиткофф не стал делиться ожиданиями перед переговорами в Кремле Спецпосланник Трампа Уиткофф не стал делиться ожиданиями перед переговорами в Кремле с корреспондентом РИА Новости. Уиткофф прилетел в Москву сегодня рано утром. Сразу после прилета он направился с главой РФПИ Дмитриевым в ресторан "Восход" в "Зарядье". Затем делегация чиновника села в автомобиль и покинула парк. 2025-08-06T12:02 true PT0M02S

Уиткофф в парке Зарядье Уиткофф в парке Зарядье 2025-08-06T12:02 true PT0M38S

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