https://ria.ru/20250806/uitkoff-2033625021.html

Уиткофф и Дмитриев посетили парк Зарядье

Уиткофф и Дмитриев посетили парк Зарядье - РИА Новости, 06.08.2025

Уиткофф и Дмитриев посетили парк Зарядье

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и глава РФПИ Кирилл Дмитриев посетили Зарядье, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T10:01:00+03:00

2025-08-06T10:01:00+03:00

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и глава РФПИ Кирилл Дмитриев посетили Зарядье, сообщил корреспондент РИА Новости.Они провели около полутора часов в ресторане, после чего прошлись по парку, посетив смотровую площадку и осмотрев виды Москвы. Как передает корреспондент, Дмитриев и Уиткофф ведут беседу в хорошем настроении, их сопровождает охрана.Амкриканский дипломат не ответил на вопросы журналиста, каковы его ожидания от переговоров и с кем он планирует встретиться, после чего делегация села в автомобили и покинула Зарядье.Официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс отказалась комментировать детали поездки. По ее словам, ведомство не знает, что предпримет Дональд Трамп по итогам визита. Она добавила, глава Белого дома продолжает верить в дипломатическое решение конфликта на Украине.Ультиматум ТрампаАмериканский президент 14 июля поставил России 50-дневный ультиматум с требованием заключить мирное соглашение с Киевом, а затем заявил, что сокращает этот срок до 10-12 дней.В случае невыполнения он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт товаров из России, а также вторичные пошлины в отношении стран, которые покупают у нее нефть, газ и другие энергоносители.

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Уиткофф в парке Зарядье Уиткофф в парке Зарядье 2025-08-06T10:01 true PT0M38S

Уиткофф не стал делиться ожиданиями перед переговорами в Кремле Спецпосланник Трампа Уиткофф не стал делиться ожиданиями перед переговорами в Кремле с корреспондентом РИА Новости. Уиткофф прилетел в Москву сегодня рано утром. Сразу после прилета он направился с главой РФПИ Дмитриевым в ресторан "Восход" в "Зарядье". Затем делегация чиновника села в автомобиль и покинула парк. 2025-08-06T10:01 true PT0M02S

Глава РФПИ Дмитриев и спецпосланник Трампа Уиткофф в парке "Зарядье" Глава РФПИ Дмитриев и спецпосланник Трампа Уиткофф посетили ресторан в "Зарядье", передает корреспондент РИА Новости. После этого они прошлись по парку (эти кадры – на видео), посетив смотровую площадку и осмотрев виды столицы. 2025-08-06T10:01 true PT0M05S

Самолет, на котором прилетел спецпосланник Трампа Уиткофф Самолет, которым пользуется Уиткофф, сел во "Внуково" на фоне информации о планирующемся визите спецпосланника Трампа в Россию, передает корреспондент РИА Новости 2025-08-06T10:01 true PT0M40S

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россия, москва, украина, кирилл дмитриев, стив уиткофф, дональд трамп, государственный департамент сша