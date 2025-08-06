https://ria.ru/20250806/uitkoff-2033625021.html
Уиткофф и Дмитриев посетили парк Зарядье
Уиткофф и Дмитриев посетили парк Зарядье - РИА Новости, 06.08.2025
Уиткофф и Дмитриев посетили парк Зарядье
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и глава РФПИ Кирилл Дмитриев посетили Зарядье, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T10:01:00+03:00
2025-08-06T10:01:00+03:00
2025-08-06T10:52:00+03:00
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кирилл дмитриев
стив уиткофф
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и глава РФПИ Кирилл Дмитриев посетили Зарядье, сообщил корреспондент РИА Новости.Они провели около полутора часов в ресторане, после чего прошлись по парку, посетив смотровую площадку и осмотрев виды Москвы. Как передает корреспондент, Дмитриев и Уиткофф ведут беседу в хорошем настроении, их сопровождает охрана.Амкриканский дипломат не ответил на вопросы журналиста, каковы его ожидания от переговоров и с кем он планирует встретиться, после чего делегация села в автомобили и покинула Зарядье.Официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс отказалась комментировать детали поездки. По ее словам, ведомство не знает, что предпримет Дональд Трамп по итогам визита. Она добавила, глава Белого дома продолжает верить в дипломатическое решение конфликта на Украине.Ультиматум ТрампаАмериканский президент 14 июля поставил России 50-дневный ультиматум с требованием заключить мирное соглашение с Киевом, а затем заявил, что сокращает этот срок до 10-12 дней.В случае невыполнения он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт товаров из России, а также вторичные пошлины в отношении стран, которые покупают у нее нефть, газ и другие энергоносители.
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Уиткофф в парке Зарядье
Уиткофф в парке Зарядье
2025-08-06T10:01
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PT0M38S
Уиткофф не стал делиться ожиданиями перед переговорами в Кремле
Спецпосланник Трампа Уиткофф не стал делиться ожиданиями перед переговорами в Кремле с корреспондентом РИА Новости.
Уиткофф прилетел в Москву сегодня рано утром.
Сразу после прилета он направился с главой РФПИ Дмитриевым в ресторан "Восход" в "Зарядье". Затем делегация чиновника села в автомобиль и покинула парк.
2025-08-06T10:01
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Глава РФПИ Дмитриев и спецпосланник Трампа Уиткофф в парке "Зарядье"
Глава РФПИ Дмитриев и спецпосланник Трампа Уиткофф посетили ресторан в "Зарядье", передает корреспондент РИА Новости. После этого они прошлись по парку (эти кадры – на видео), посетив смотровую площадку и осмотрев виды столицы.
2025-08-06T10:01
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Самолет, на котором прилетел спецпосланник Трампа Уиткофф
Самолет, которым пользуется Уиткофф, сел во "Внуково" на фоне информации о планирующемся визите спецпосланника Трампа в Россию, передает корреспондент РИА Новости
2025-08-06T10:01
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РИА Новости
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россия, москва, украина, кирилл дмитриев, стив уиткофф, дональд трамп, государственный департамент сша
Россия, Москва, Украина, Кирилл Дмитриев, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, Государственный департамент США
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и глава РФПИ Кирилл Дмитриев посетили Зарядье, сообщил корреспондент РИА Новости.
Они провели около полутора часов в ресторане, после чего прошлись по парку, посетив смотровую площадку и осмотрев виды Москвы. Как передает корреспондент, Дмитриев и Уиткофф ведут беседу в хорошем настроении, их сопровождает охрана.
Амкриканский дипломат не ответил на вопросы журналиста, каковы его ожидания от переговоров и с кем он планирует встретиться, после чего делегация села в автомобили и покинула Зарядье.
Уиткофф прилетел в Россию в среду рано утром. Это уже пятый визит спецпосланника Трампа с начала года. В последние два раза он приезжал 11 и 25 апреля и встречался с Владимиром Путиным.
Официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс отказалась комментировать детали поездки. По ее словам, ведомство не знает, что предпримет Дональд Трамп
по итогам визита.
Она добавила, глава Белого дома продолжает верить в дипломатическое решение конфликта на Украине.
Американский президент 14 июля поставил России 50-дневный ультиматум с требованием заключить мирное соглашение с Киевом, а затем заявил, что сокращает этот срок до 10-12 дней.
В случае невыполнения он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт товаров из России, а также вторичные пошлины в отношении стран, которые покупают у нее нефть, газ и другие энергоносители.