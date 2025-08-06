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Уиткофф и Дмитриев посетили парк Зарядье, сообщил источник - РИА Новости, 06.08.2025
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08:15 06.08.2025 (обновлено: 09:21 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/uitkoff-2033609297.html
Уиткофф и Дмитриев посетили парк Зарядье, сообщил источник
Уиткофф и Дмитриев посетили парк Зарядье, сообщил источник - РИА Новости, 06.08.2025
Уиткофф и Дмитриев посетили парк Зарядье, сообщил источник
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и глава РФПИ Кирилл Дмитриев посетили парк Зарядье в Москве, заявил РИА Новости источник, близкий к переговорам. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T08:15:00+03:00
2025-08-06T09:21:00+03:00
сша
москва
российский фонд прямых инвестиций
стив уиткофф
кирилл дмитриев
в мире
россия
дональд трамп
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и глава РФПИ Кирилл Дмитриев посетили парк Зарядье в Москве, заявил РИА Новости источник, близкий к переговорам.Незадолго до этого корреспондент агентства сообщил, что самолет, на борту которого летел дипломат, приземлился во Внуково. По данным Flightradar24, Bombardier Global 7500 пересек границу около 06:11 мск.Накануне агентство Reuters передавало со ссылкой на источник, что Уиткофф планирует встретиться с руководством страны.Официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс подтвердила поездку дипломата в Россию, но отказалась комментировать детали. По ее словам, ведомство не знает, что предпримет Дональд Трамп по итогам визита. Она добавила, глава Белого дома продолжает верить в дипломатическое решение конфликта на Украине.Ультиматум ТрампаАмериканский президент 14 июля поставил России 50-дневный ультиматум с требованием заключить мирное соглашение с Киевом, а затем заявил, что сокращает этот срок до 10-12 дней.В случае невыполнения он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт товаров из России, а также вторичные пошлины в отношении стран, которые покупают у нее нефть, газ и другие энергоносители.
https://ria.ru/20250806/uitkoff-2033609048.html
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96
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Уиткофф в парке Зарядье
Уиткофф в парке Зарядье
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Самолет, на котором прилетел спецпосланник Трампа Уиткофф
Самолет, которым пользуется Уиткофф, сел во "Внуково" на фоне информации о планирующемся визите спецпосланника Трампа в Россию, передает корреспондент РИА Новости
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сша, москва, российский фонд прямых инвестиций, стив уиткофф, кирилл дмитриев, в мире, россия, дональд трамп, flightradar24, государственный департамент сша
США, Москва, Российский фонд прямых инвестиций, Стив Уиткофф, Кирилл Дмитриев, В мире, Россия, Дональд Трамп, Flightradar24, Государственный департамент США
Уиткофф и Дмитриев посетили парк Зарядье, сообщил источник

Спецпосланник Трампа Уиткофф и глава РФПИ Дмитриев посетили парк Зарядье

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и глава РФПИ Кирилл Дмитриев посетили парк Зарядье в Москве, заявил РИА Новости источник, близкий к переговорам.
Незадолго до этого корреспондент агентства сообщил, что самолет, на борту которого летел дипломат, приземлился во Внуково. По данным Flightradar24, Bombardier Global 7500 пересек границу около 06:11 мск.
Накануне агентство Reuters передавало со ссылкой на источник, что Уиткофф планирует встретиться с руководством страны.
Официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс подтвердила поездку дипломата в Россию, но отказалась комментировать детали. По ее словам, ведомство не знает, что предпримет Дональд Трамп по итогам визита. Она добавила, глава Белого дома продолжает верить в дипломатическое решение конфликта на Украине.

Это уже пятый визит спецпосланника Трампа в Россию с начала года. В последние два раза он приезжал 11 и 25 апреля и встречался с Владимиром Путиным.

Специальный посланник США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Хронология визитов спецпосланника президента США Уиткоффа в Россию
Вчера, 08:12

Ультиматум Трампа

Американский президент 14 июля поставил России 50-дневный ультиматум с требованием заключить мирное соглашение с Киевом, а затем заявил, что сокращает этот срок до 10-12 дней.
В случае невыполнения он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт товаров из России, а также вторичные пошлины в отношении стран, которые покупают у нее нефть, газ и другие энергоносители.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Зачем Трамп отправил гонца к Путину
5 августа, 08:00
 
СШАМоскваРоссийский фонд прямых инвестицийСтив УиткоффКирилл ДмитриевВ миреРоссияДональд ТрампFlightradar24Государственный департамент США
 
 
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