https://ria.ru/20250806/uitkoff-2033609297.html

Уиткофф и Дмитриев посетили парк Зарядье, сообщил источник

Уиткофф и Дмитриев посетили парк Зарядье, сообщил источник - РИА Новости, 06.08.2025

Уиткофф и Дмитриев посетили парк Зарядье, сообщил источник

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и глава РФПИ Кирилл Дмитриев посетили парк Зарядье в Москве, заявил РИА Новости источник, близкий к переговорам. РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T08:15:00+03:00

2025-08-06T08:15:00+03:00

2025-08-06T09:21:00+03:00

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и глава РФПИ Кирилл Дмитриев посетили парк Зарядье в Москве, заявил РИА Новости источник, близкий к переговорам.Незадолго до этого корреспондент агентства сообщил, что самолет, на борту которого летел дипломат, приземлился во Внуково. По данным Flightradar24, Bombardier Global 7500 пересек границу около 06:11 мск.Накануне агентство Reuters передавало со ссылкой на источник, что Уиткофф планирует встретиться с руководством страны.Официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс подтвердила поездку дипломата в Россию, но отказалась комментировать детали. По ее словам, ведомство не знает, что предпримет Дональд Трамп по итогам визита. Она добавила, глава Белого дома продолжает верить в дипломатическое решение конфликта на Украине.Ультиматум ТрампаАмериканский президент 14 июля поставил России 50-дневный ультиматум с требованием заключить мирное соглашение с Киевом, а затем заявил, что сокращает этот срок до 10-12 дней.В случае невыполнения он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт товаров из России, а также вторичные пошлины в отношении стран, которые покупают у нее нефть, газ и другие энергоносители.

https://ria.ru/20250806/uitkoff-2033609048.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уиткофф в парке Зарядье Уиткофф в парке Зарядье 2025-08-06T08:15 true PT0M38S

Самолет, на котором прилетел спецпосланник Трампа Уиткофф Самолет, которым пользуется Уиткофф, сел во "Внуково" на фоне информации о планирующемся визите спецпосланника Трампа в Россию, передает корреспондент РИА Новости 2025-08-06T08:15 true PT0M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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