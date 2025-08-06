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Самолет, на борту которого может находиться Уиткофф, приземлился во Внуково - РИА Новости, 06.08.2025
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07:07 06.08.2025 (обновлено: 08:43 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/uitkoff-2033604725.html
Самолет, на борту которого может находиться Уиткофф, приземлился во Внуково
Самолет, на борту которого может находиться Уиткофф, приземлился во Внуково - РИА Новости, 06.08.2025
Самолет, на борту которого может находиться Уиткофф, приземлился во Внуково
Самолет, на борту которого мог лететь спецпосланник президента США Стив Уиткофф, приземлился во Внуково, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.08.2025
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россия
флорида
москва
дональд трамп
стив уиткофф
flightradar24
нато
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Самолет, на борту которого мог лететь спецпосланник президента США Стив Уиткофф, приземлился во Внуково, передает корреспондент РИА Новости.Согласно данным Flightradar24, вылетевший из Флориды Bombardier Global 7500 пересек границу с Россией около 6:11 мск.Накануне Reuters сообщило со ссылкой на источник, что Уиткофф прилетит в Россию в среду для встречи с руководством страны.Официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс подтвердила поездку Уиткоффа в Россию, но отказалась комментировать детали. По ее словам, ведомство не знает, что предпримет Дональд Трамп по итогам визита. Она добавила, глава Белого дома недоволен Москвой, но продолжает верить в дипломатическое решение конфликта на Украине.Ультиматум ТрампаАмериканский президент 14 июля поставил России 50-дневный ультиматум с требованием заключить мирное соглашение с Киевом, а затем заявил, что сокращает этот срок до 10-12 дней.В случае невыполнения он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт товаров из России, а также вторичные пошлины в отношении стран, которые покупают у нее нефть, газ и другие энергоносители.
https://ria.ru/20250806/ssha-2033595377.html
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Самолет, на котором прилетел спецпосланник Трампа Уиткофф
Самолет, которым пользуется Уиткофф, сел во "Внуково" на фоне информации о планирующемся визите спецпосланника Трампа в Россию, передает корреспондент РИА Новости
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россия, флорида, москва, дональд трамп, стив уиткофф, flightradar24, нато, в мире, государственный департамент сша
Россия, Флорида, Москва, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Flightradar24, НАТО, В мире, Государственный департамент США
Самолет, на борту которого может находиться Уиткофф, приземлился во Внуково

Самолет, на борту которого мог лететь Уиткофф, приземлился во Внуково

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Самолет, на борту которого мог лететь спецпосланник президента США Стив Уиткофф, приземлился во Внуково, передает корреспондент РИА Новости.
Согласно данным Flightradar24, вылетевший из Флориды Bombardier Global 7500 пересек границу с Россией около 6:11 мск.
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Накануне Reuters сообщило со ссылкой на источник, что Уиткофф прилетит в Россию в среду для встречи с руководством страны.

Это будет уже пятый визит спецпосланника Трампа в Россию с начала года. В последние два раза он приезжал 11 и 25 апреля и встречался с Владимиром Путиным.

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Официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс подтвердила поездку Уиткоффа в Россию, но отказалась комментировать детали. По ее словам, ведомство не знает, что предпримет Дональд Трамп по итогам визита. Она добавила, глава Белого дома недоволен Москвой, но продолжает верить в дипломатическое решение конфликта на Украине.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
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Вчера, 05:18

Ультиматум Трампа

Американский президент 14 июля поставил России 50-дневный ультиматум с требованием заключить мирное соглашение с Киевом, а затем заявил, что сокращает этот срок до 10-12 дней.
В случае невыполнения он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт товаров из России, а также вторичные пошлины в отношении стран, которые покупают у нее нефть, газ и другие энергоносители.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
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5 августа, 08:00
 
РоссияФлоридаМоскваДональд ТрампСтив УиткоффFlightradar24НАТОВ миреГосударственный департамент США
 
 
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