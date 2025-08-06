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Эксперт рассказал, что Россия и США могут сделать во время визита Уиткоффа - РИА Новости, 06.08.2025
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03:09 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/uitkoff-2033593222.html
Эксперт рассказал, что Россия и США могут сделать во время визита Уиткоффа
Эксперт рассказал, что Россия и США могут сделать во время визита Уиткоффа - РИА Новости, 06.08.2025
Эксперт рассказал, что Россия и США могут сделать во время визита Уиткоффа
США и Россия могли бы начать переговоры по ядерному разоружению во время ожидаемого визита в Москву американского спецпосланника по Ближнему Востоку Стива... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T03:09:00+03:00
2025-08-06T03:09:00+03:00
в мире
москва
россия
сша
стив уиткофф
дональд трамп
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. США и Россия могли бы начать переговоры по ядерному разоружению во время ожидаемого визита в Москву американского спецпосланника по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа на нынешней неделе, заявил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл. "Если Дональд Трамп и Владимир Путин действительно обеспокоены безопасностью своих наций, они должны вести серьезные переговоры ... чтобы избежать ядерной конфронтации, сократить свои арсенала и задействовать другие ядерные государства в процесс по разоружению. Это может начаться, когда Уиткофф будет встречаться с президентом России Владимиром Путиным в Москве на этой неделе", - сказал Кимбалл. В воскресенье Трамп сообщил, что Уиткофф может посетить Москву 6 или 7 августа. На следующий день пресс-секретарь Кремля Дмитрий песков заявил, что российские власти всегда рады видеть Уиткоффа в Москве.
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в мире, москва, россия, сша, стив уиткофф, дональд трамп, владимир путин
В мире, Москва, Россия, США, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, Владимир Путин
Эксперт рассказал, что Россия и США могут сделать во время визита Уиткоффа

Кимбалл: США и РФ могли бы начать ядерные переговоры во время визита Уиткоффа

© AP Photo / Evelyn HocksteinСтив Уиткофф
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© AP Photo / Evelyn Hockstein
Стив Уиткофф. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. США и Россия могли бы начать переговоры по ядерному разоружению во время ожидаемого визита в Москву американского спецпосланника по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа на нынешней неделе, заявил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл.
"Если Дональд Трамп и Владимир Путин действительно обеспокоены безопасностью своих наций, они должны вести серьезные переговоры ... чтобы избежать ядерной конфронтации, сократить свои арсенала и задействовать другие ядерные государства в процесс по разоружению. Это может начаться, когда Уиткофф будет встречаться с президентом России Владимиром Путиным в Москве на этой неделе", - сказал Кимбалл.
В воскресенье Трамп сообщил, что Уиткофф может посетить Москву 6 или 7 августа. На следующий день пресс-секретарь Кремля Дмитрий песков заявил, что российские власти всегда рады видеть Уиткоффа в Москве.
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Самолет, предположительно, с Уиткоффом на борту вылетел из США
Вчера, 01:56
 
В миреМоскваРоссияСШАСтив УиткоффДональд ТрампВладимир Путин
 
 
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