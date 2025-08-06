https://ria.ru/20250806/uitkoff-2033593222.html

Эксперт рассказал, что Россия и США могут сделать во время визита Уиткоффа

Эксперт рассказал, что Россия и США могут сделать во время визита Уиткоффа - РИА Новости, 06.08.2025

Эксперт рассказал, что Россия и США могут сделать во время визита Уиткоффа

США и Россия могли бы начать переговоры по ядерному разоружению во время ожидаемого визита в Москву американского спецпосланника по Ближнему Востоку Стива... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T03:09:00+03:00

2025-08-06T03:09:00+03:00

2025-08-06T03:09:00+03:00

в мире

москва

россия

сша

стив уиткофф

дональд трамп

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1e/2019928642_0:67:3072:1795_1920x0_80_0_0_c5361bb4522d757b90b8cef9c8e62cee.jpg

ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. США и Россия могли бы начать переговоры по ядерному разоружению во время ожидаемого визита в Москву американского спецпосланника по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа на нынешней неделе, заявил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл. "Если Дональд Трамп и Владимир Путин действительно обеспокоены безопасностью своих наций, они должны вести серьезные переговоры ... чтобы избежать ядерной конфронтации, сократить свои арсенала и задействовать другие ядерные государства в процесс по разоружению. Это может начаться, когда Уиткофф будет встречаться с президентом России Владимиром Путиным в Москве на этой неделе", - сказал Кимбалл. В воскресенье Трамп сообщил, что Уиткофф может посетить Москву 6 или 7 августа. На следующий день пресс-секретарь Кремля Дмитрий песков заявил, что российские власти всегда рады видеть Уиткоффа в Москве.

https://ria.ru/20250806/ssha-2033590718.html

москва

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, москва, россия, сша, стив уиткофф, дональд трамп, владимир путин