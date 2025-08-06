https://ria.ru/20250806/udar-2033776368.html

Украину лишают газа, мощный прилет по логистике: результаты ударов ВКС

Украину лишают газа, мощный прилет по логистике: результаты ударов ВКС - РИА Новости, 06.08.2025

Украину лишают газа, мощный прилет по логистике: результаты ударов ВКС

Российские Вооруженные Силы продолжают наносить массированные комбинированные атаки, используя современное высокоточное вооружение, по военным объектам Украины. РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T17:36:00+03:00

2025-08-06T17:36:00+03:00

2025-08-06T17:36:00+03:00

украина

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Шпигельное название Российские Вооруженные Силы продолжают наносить массированные комбинированные атаки, используя современное высокоточное вооружение, по военным объектам Украины. О результатах - в материале РИА Новости.Без газаНовая серия взрывов, прогремевшая в Одесской области, стала не просто очередной атакой по тыловой инфраструктуре Украины.В этот раз, согласно информации телеграмм-канала SHOT, среди целей ударов БПЛА "Герань" была газокомпрессорная станция "Орловка", через которую, по имеющимся данным, украинская сторона в обход официальных каналов получала газ из Румынии, Болгарии и Турции.Станция является ключевым звеном "Южного" (Балканского) газового коридора, по которому ранее шел транзит российского газа на Балканский полуостров. Объект либо уничтожен, либо получил серьезные повреждения, сообщил военный блогер Юрий Подоляка."Наши „Герани“ сегодня ночью в рамках нанесения текущих ударов по украинской энергетической инфраструктуре уничтожили (как минимум серьезно повредили) газоперекачивающую станцию „Орловка“ на юге Одесской области", — написал он в телеграмм-канале.На территории станции возник сильный пожар."После ночной активности „Гераней“ на территории газокомпрессорной станции „Орловка“ продолжает увеличиваться площадь возгорания", — сообщает телеграмм-канал "Изнанка"."Вокзала больше нет"Был нанесен удар по одному из главных хабов снабжения Вооруженных сил Украины в Донбассе — городу Лозовая в Харьковской области.Мощная атака БПЛА "Герань" по этому городу стала самой масштабной за все время проведения СВО и пришлась по логистике, железнодорожному вокзалу, складам боеприпасов и военной техники, пунктам временной дислокации боевиков украинской армии и цехам сборки вражеских беспилотников.Как сообщает координатор подполья Сергей Лебедев, только за ночь насчитано до 30 прилётов.В результате ударов зафиксированы масштабные разрушения."В 2:30 и 3:35 было громко, город весь в дыму и очень сильно воняет, взрывов было 34 раза, били по заводам, а вокзала вообще нету — так мне сообщили", — написали подпольщику очевидцы.Переброска техники и боеприпасов, ротация военнослужащих в сторону Славянска временно остановлена, что скажется на планах ВСУ далеко не в лучшую сторону.Огненные волныТакже подпольщик сообщает о волне ударов по территории Украины, которые накрыли минимум семь областей. Атаки шли волнами, с распределением по типам носителей — от КАБ до БПЛА "Герань".По Херсону нанесена серия ударов с использованием КАБ, по пунктам управления и инженерным группам.В Липцы (Харьковская область). Один из прилётов пришелся по небольшому подразделению с тяжелой техникой. Подразделение прибыло недавно, для усиления ВСУ под Волчанском, и сразу попало под огонь российских ВС.В Харькове серия атак БПЛА "Молния". Удары наносились по промышленной зоне и складам.Нанесен удар по Сумам. Частично нарушено электроснабжение. Поражение нанесено подстанции и логистике.По мнению подпольщика: "Последние месяцы показывают: удары носят не демонстративный, а системный характер. Цель — не просто уничтожить склады или рельсы, а лишить ВСУ способности к манёвру, ротации и масштабированию".Морские целиМинистерство обороны РФ сообщило, что силами Черноморского флота в юго-западной части Черного моря уничтожены два безэкипажных катера противника.Не отстают от флота и летчики. По данным телеграмм-канала "Изнанка": "В районе н. п. Искра летчики ВС РФ ударами четырьмя ФАБ-500 с УМПК уничтожили: ПВД 5-й отмбр ВСУ; мост через реку Волчья".Как видим, российские ВС продолжают расшатывать тыловую инфраструктуру ВСУ, неуклонно приближая дату окончания СВО.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина