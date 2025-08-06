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В России собрали свидетельства убийств ВСУ мирных жителей в Часовом Яре - РИА Новости, 06.08.2025
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11:33 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/ubiystva-2033657935.html
В России собрали свидетельства убийств ВСУ мирных жителей в Часовом Яре
В России собрали свидетельства убийств ВСУ мирных жителей в Часовом Яре - РИА Новости, 06.08.2025
В России собрали свидетельства убийств ВСУ мирных жителей в Часовом Яре
Компетентные органы уже собрали десятки свидетельств убийств украинскими военными мирных жителей, пытающихся эвакуироваться из Часова Яра во время активных... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T11:33:00+03:00
2025-08-06T11:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
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часов яр
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ЛУГАНСК, 6 авг - РИА Новости. Компетентные органы уже собрали десятки свидетельств убийств украинскими военными мирных жителей, пытающихся эвакуироваться из Часова Яра во время активных боев, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник."Назвать точную цифру уничтоженного Украиной населения, в частности в Часовом Яре, на данный момент крайне проблематично. Более-менее точные данные могут появиться только спустя месяцы после освобождения, после того как будут проведены опросы населения, будут определены места захоронений, проведены соответствующие процедуры в виде эксгумации и прочие для установления насильственного характера смерти людей", - сказал Мирошник.По его словам, есть устные свидетельства людей, которые были эвакуированы либо им удалось вырваться из Часова Яра."Этому активно противодействовали украинские боевики, расстреливая людей, которые пытались перейти через линию фронта и спрятаться на территории, контролируемой российскими войсками. Этих свидетельств у нас на сегодняшний день десятки ", - заявил собеседник агентства.Продвижение российских войск к Часову Яру началось в конце весны 2024 года, об освобождении города Минобороны сообщило утром 31 июля.
https://ria.ru/20250805/vsu-2033582823.html
https://ria.ru/20250806/chasovyar-1981337707.html
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происшествия, россия, украина, родион мирошник, часов яр, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Украина, Родион Мирошник, Часов Яр, Вооруженные силы Украины
В России собрали свидетельства убийств ВСУ мирных жителей в Часовом Яре

Мирошник рассказал о десятках свидетельств убийств ВСУ мирных жителей Часова Яра

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкГород Часов Яр в ДНР, взятый под контроль подразделениями ВС РФ
Город Часов Яр в ДНР, взятый под контроль подразделениями ВС РФ - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Город Часов Яр в ДНР, взятый под контроль подразделениями ВС РФ . Архивное фото
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ЛУГАНСК, 6 авг - РИА Новости. Компетентные органы уже собрали десятки свидетельств убийств украинскими военными мирных жителей, пытающихся эвакуироваться из Часова Яра во время активных боев, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Назвать точную цифру уничтоженного Украиной населения, в частности в Часовом Яре, на данный момент крайне проблематично. Более-менее точные данные могут появиться только спустя месяцы после освобождения, после того как будут проведены опросы населения, будут определены места захоронений, проведены соответствующие процедуры в виде эксгумации и прочие для установления насильственного характера смерти людей", - сказал Мирошник.
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По его словам, есть устные свидетельства людей, которые были эвакуированы либо им удалось вырваться из Часова Яра.
"Этому активно противодействовали украинские боевики, расстреливая людей, которые пытались перейти через линию фронта и спрятаться на территории, контролируемой российскими войсками. Этих свидетельств у нас на сегодняшний день десятки ", - заявил собеседник агентства.
Продвижение российских войск к Часову Яру началось в конце весны 2024 года, об освобождении города Минобороны сообщило утром 31 июля.
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