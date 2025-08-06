https://ria.ru/20250806/ubiystva-2033657935.html

В России собрали свидетельства убийств ВСУ мирных жителей в Часовом Яре

В России собрали свидетельства убийств ВСУ мирных жителей в Часовом Яре - РИА Новости, 06.08.2025

В России собрали свидетельства убийств ВСУ мирных жителей в Часовом Яре

Компетентные органы уже собрали десятки свидетельств убийств украинскими военными мирных жителей, пытающихся эвакуироваться из Часова Яра во время активных... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T11:33:00+03:00

2025-08-06T11:33:00+03:00

2025-08-06T11:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

украина

родион мирошник

часов яр

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 6 авг - РИА Новости. Компетентные органы уже собрали десятки свидетельств убийств украинскими военными мирных жителей, пытающихся эвакуироваться из Часова Яра во время активных боев, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник."Назвать точную цифру уничтоженного Украиной населения, в частности в Часовом Яре, на данный момент крайне проблематично. Более-менее точные данные могут появиться только спустя месяцы после освобождения, после того как будут проведены опросы населения, будут определены места захоронений, проведены соответствующие процедуры в виде эксгумации и прочие для установления насильственного характера смерти людей", - сказал Мирошник.По его словам, есть устные свидетельства людей, которые были эвакуированы либо им удалось вырваться из Часова Яра."Этому активно противодействовали украинские боевики, расстреливая людей, которые пытались перейти через линию фронта и спрятаться на территории, контролируемой российскими войсками. Этих свидетельств у нас на сегодняшний день десятки ", - заявил собеседник агентства.Продвижение российских войск к Часову Яру началось в конце весны 2024 года, об освобождении города Минобороны сообщило утром 31 июля.

https://ria.ru/20250805/vsu-2033582823.html

https://ria.ru/20250806/chasovyar-1981337707.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, украина, родион мирошник, часов яр, вооруженные силы украины