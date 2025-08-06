https://ria.ru/20250806/turtsiya-2033604581.html

Аналитик оценил последствия санкций США против России для Турции

Аналитик оценил последствия санкций США против России для Турции - РИА Новости, 06.08.2025

Аналитик оценил последствия санкций США против России для Турции

Возможные санкции США против российских энергоресурсов нанесут сильный урон производству Турции из-за отсутствия альтернативы поставкам из России, заявил РИА... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T07:06:00+03:00

2025-08-06T07:06:00+03:00

2025-08-06T15:44:00+03:00

экономика

россия

сша

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дмитрий песков

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АНКАРА, 6 авг — РИА Новости. Возможные санкции США против российских энергоресурсов нанесут сильный урон производству Турции из-за отсутствия альтернативы поставкам из России, заявил РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер. США угрожает ввести 100-процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если между Москвой и Киевом не будет достигнуто соглашение о прекращении огня. При этом американский лидер Дональд Трамп отметил, что не уверен, подействуют ли эти пошлины на Россию. "Возможные санкции могут иметь значительные экономические последствия, учитывая зависимость Турции от российского природного газа как источника энергии. Турецкое промышленное производство сильно пострадает, поскольку альтернатива российскому газу не будет найдена в ближайшее время", — заявил аналитик. По его словам, в среднесрочной перспективе предполагаемая закупка американского сжиженного природного газа (СПГ), который дороже российского, значительно увеличит издержки производства. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Россия уже выработала "иммунитет" к санкциям.

https://ria.ru/20250806/kitay-2033603480.html

https://ria.ru/20250805/ssha-2033450571.html

россия

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экономика, россия, сша, турция, дональд трамп, дмитрий песков