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В Тульской области при взрыве погибли четверо мужчин
В Тульской области при взрыве погибли четверо мужчин - РИА Новости, 06.08.2025
В Тульской области при взрыве погибли четверо мужчин
Четыре человека погибли при взрыве в Тульской области, сообщается в Telegram-канале регионального главка Следственного комитета. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T01:27:00+03:00
2025-08-06T01:27:00+03:00
2025-08-06T11:52:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Четыре человека погибли при взрыве в Тульской области, сообщается в Telegram-канале регионального главка Следственного комитета. "Вечером 5 августа 2025 года рядом с одним из частных домов в Куркино в результате детонации взрывного устройства погибло четверо мужчин", — говорится в публикации.Следователи возбудили уголовное дело. На месте работают специалисты, которые выясняют все обстоятельства случившегося. Установить причины взрыва помогут соответствующие экспертизы.Координирует работу следственной группы исполняющий обязанности руководителя главка Никита Севостьянов.
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происшествия, тульская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Тульская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Тульской области при взрыве погибли четверо мужчин
В Тульской области из-за детонации взрывного устройства погибли четверо мужчин