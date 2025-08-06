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В Тульской области при взрыве погибли четверо мужчин - РИА Новости, 06.08.2025
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01:27 06.08.2025 (обновлено: 11:52 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/tulskaya-oblast-2033589645.html
В Тульской области при взрыве погибли четверо мужчин
В Тульской области при взрыве погибли четверо мужчин - РИА Новости, 06.08.2025
В Тульской области при взрыве погибли четверо мужчин
Четыре человека погибли при взрыве в Тульской области, сообщается в Telegram-канале регионального главка Следственного комитета. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T01:27:00+03:00
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происшествия
тульская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Четыре человека погибли при взрыве в Тульской области, сообщается в Telegram-канале регионального главка Следственного комитета. &quot;Вечером 5 августа 2025 года рядом с одним из частных домов в Куркино в результате детонации взрывного устройства погибло четверо мужчин&quot;, — говорится в публикации.Следователи возбудили уголовное дело. На месте работают специалисты, которые выясняют все обстоятельства случившегося. Установить причины взрыва помогут соответствующие экспертизы.Координирует работу следственной группы исполняющий обязанности руководителя главка Никита Севостьянов.
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происшествия, тульская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Тульская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Тульской области при взрыве погибли четверо мужчин

В Тульской области из-за детонации взрывного устройства погибли четверо мужчин

© Прокуратура Тульской областиНа месте детонации взрывного устройства в поселке Куркино Тульской области
На месте детонации взрывного устройства в поселке Куркино Тульской области - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© Прокуратура Тульской области
На месте детонации взрывного устройства в поселке Куркино Тульской области
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Четыре человека погибли при взрыве в Тульской области, сообщается в Telegram-канале регионального главка Следственного комитета.
«

"Вечером 5 августа 2025 года рядом с одним из частных домов в Куркино в результате детонации взрывного устройства погибло четверо мужчин", — говорится в публикации.

Следователи возбудили уголовное дело. На месте работают специалисты, которые выясняют все обстоятельства случившегося. Установить причины взрыва помогут соответствующие экспертизы.
Координирует работу следственной группы исполняющий обязанности руководителя главка Никита Севостьянов.
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ПроисшествияТульская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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