https://ria.ru/20250806/tulskaya-oblast-2033589645.html

В Тульской области при взрыве погибли четверо мужчин

В Тульской области при взрыве погибли четверо мужчин - РИА Новости, 06.08.2025

В Тульской области при взрыве погибли четверо мужчин

Четыре человека погибли при взрыве в Тульской области, сообщается в Telegram-канале регионального главка Следственного комитета. РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T01:27:00+03:00

2025-08-06T01:27:00+03:00

2025-08-06T11:52:00+03:00

происшествия

тульская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Четыре человека погибли при взрыве в Тульской области, сообщается в Telegram-канале регионального главка Следственного комитета. "Вечером 5 августа 2025 года рядом с одним из частных домов в Куркино в результате детонации взрывного устройства погибло четверо мужчин", — говорится в публикации.Следователи возбудили уголовное дело. На месте работают специалисты, которые выясняют все обстоятельства случившегося. Установить причины взрыва помогут соответствующие экспертизы.Координирует работу следственной группы исполняющий обязанности руководителя главка Никита Севостьянов.

https://ria.ru/20250802/vzryv-2033041436.html

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происшествия, тульская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)