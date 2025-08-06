Рейтинг@Mail.ru
ЦБ назвал условия для снижения инфляции в России - РИА Новости, 06.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:56 06.08.2025 (обновлено: 17:38 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/tsb-2033763517.html
ЦБ назвал условия для снижения инфляции в России
ЦБ назвал условия для снижения инфляции в России - РИА Новости, 06.08.2025
ЦБ назвал условия для снижения инфляции в России
Жесткость денежно-кредитных условий достаточна для снижения инфляции в РФ к цели в 2026 году, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки Банка России. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T16:56:00+03:00
2025-08-06T17:38:00+03:00
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790782810_0:0:3300:1857_1920x0_80_0_0_410d17451d06b24e1bcb458e760d18f1.jpg
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Жесткость денежно-кредитных условий достаточна для снижения инфляции в РФ к цели в 2026 году, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки Банка России. "Жесткость денежно-кредитных условий достаточна для снижения инфляции к цели в 2026 году", - сообщается в документе. Согласно материалам регулятора, замедление роста кредитного портфеля обеспечит дальнейшее охлаждение внутреннего спроса и вернет экономику на траекторию сбалансированного роста, а инфляцию к цели.
https://ria.ru/20250730/infljatsija-2032467637.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790782810_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1edf1ac9065c5260f66aeedbc4df0e86.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ назвал условия для снижения инфляции в России

ЦБ сохранит жесткие денежно-кредитные условия для достижения цели по инфляции

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Центрального банка России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Жесткость денежно-кредитных условий достаточна для снижения инфляции в РФ к цели в 2026 году, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки Банка России.
"Жесткость денежно-кредитных условий достаточна для снижения инфляции к цели в 2026 году", - сообщается в документе.
Согласно материалам регулятора, замедление роста кредитного портфеля обеспечит дальнейшее охлаждение внутреннего спроса и вернет экономику на траекторию сбалансированного роста, а инфляцию к цели.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Инфляция в России замедлилась до 9,02 процента
30 июля, 20:48
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала