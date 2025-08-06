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ЦБ назвал условия для снижения инфляции в России
ЦБ назвал условия для снижения инфляции в России - РИА Новости, 06.08.2025
ЦБ назвал условия для снижения инфляции в России
Жесткость денежно-кредитных условий достаточна для снижения инфляции в РФ к цели в 2026 году, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки Банка России. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T16:56:00+03:00
2025-08-06T16:56:00+03:00
2025-08-06T17:38:00+03:00
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Жесткость денежно-кредитных условий достаточна для снижения инфляции в РФ к цели в 2026 году, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки Банка России. "Жесткость денежно-кредитных условий достаточна для снижения инфляции к цели в 2026 году", - сообщается в документе. Согласно материалам регулятора, замедление роста кредитного портфеля обеспечит дальнейшее охлаждение внутреннего спроса и вернет экономику на траекторию сбалансированного роста, а инфляцию к цели.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ назвал условия для снижения инфляции в России
ЦБ сохранит жесткие денежно-кредитные условия для достижения цели по инфляции