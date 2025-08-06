https://ria.ru/20250806/tsb-2033763517.html

ЦБ назвал условия для снижения инфляции в России

ЦБ назвал условия для снижения инфляции в России - РИА Новости, 06.08.2025

ЦБ назвал условия для снижения инфляции в России

Жесткость денежно-кредитных условий достаточна для снижения инфляции в РФ к цели в 2026 году, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки Банка России. РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T16:56:00+03:00

2025-08-06T16:56:00+03:00

2025-08-06T17:38:00+03:00

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Жесткость денежно-кредитных условий достаточна для снижения инфляции в РФ к цели в 2026 году, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки Банка России. "Жесткость денежно-кредитных условий достаточна для снижения инфляции к цели в 2026 году", - сообщается в документе. Согласно материалам регулятора, замедление роста кредитного портфеля обеспечит дальнейшее охлаждение внутреннего спроса и вернет экономику на траекторию сбалансированного роста, а инфляцию к цели.

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2025

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)