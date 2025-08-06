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ЦБ оценил финансовое состояние компаний в России - РИА Новости, 06.08.2025
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16:46 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/tsb-2033758149.html
ЦБ оценил финансовое состояние компаний в России
ЦБ оценил финансовое состояние компаний в России - РИА Новости, 06.08.2025
ЦБ оценил финансовое состояние компаний в России
Финансовое состояние компаний в РФ остается стабильным, а снижение их финансового результата с рекордов 2023-2024 годов согласуется с завершением периода... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T16:46:00+03:00
2025-08-06T16:46:00+03:00
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Финансовое состояние компаний в РФ остается стабильным, а снижение их финансового результата с рекордов 2023-2024 годов согласуется с завершением периода перегрева спроса и возвращением к сбалансированному росту экономики, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ. В материалах отмечается, что в январе-мае 2025 года сальдированный финансовый результат компаний снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Данное снижение произошло с очень высоких уровней предыдущих лет и само по себе не является признаком значительного ухудшения финансового положения компаний в экономике", - говорится в материале. "Участники (обсуждения ключевой ставки - ред.) согласились, что финансовое состояние компаний остается стабильным, а снижение их финансового результата с рекордных уровней 2023-2024 годов согласуется с завершением периода перегрева спроса и возвращением к сбалансированным темпам роста экономики", - сообщается в документе. Снижение сальдированного финансового результата было неоднородным по отраслям, отмечает регулятор: в добывающих отраслях оно было более значительным, чем в обрабатывающих и торговле (без автомобилей). "Это отражает те структурные изменения, которые происходили в экономике после введения внешних санкций, - постепенную переориентацию с внешнего на внутренний спрос и рост выпуска в обрабатывающих отраслях при уменьшении его в добыче, а также снижение рентабельности экспорта в условиях внешнеторговых ограничений", - сообщает ЦБ РФ. Также более существенное ухудшение финансовых результатов наблюдалось у компаний с высокой долговой нагрузкой. При этом долговая нагрузка реального сектора в целом хотя и выросла, но она оставалась на умеренном уровне. "Большинство компаний продолжали успешно обслуживать долги", - отмечается в документе. Банк России по итогам заседания совета директоров в июле ожидаемо второе заседание подряд снизил ключевую ставку, в этот раз на 2 процентных пункта - до 18% годовых.
https://ria.ru/20250206/tsb-1997832072.html
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ оценил финансовое состояние компаний в России

Центробанк: финансовое состояние компаний в России остается стабильным

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Финансовое состояние компаний в РФ остается стабильным, а снижение их финансового результата с рекордов 2023-2024 годов согласуется с завершением периода перегрева спроса и возвращением к сбалансированному росту экономики, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ.
В материалах отмечается, что в январе-мае 2025 года сальдированный финансовый результат компаний снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Данное снижение произошло с очень высоких уровней предыдущих лет и само по себе не является признаком значительного ухудшения финансового положения компаний в экономике", - говорится в материале.
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"Участники (обсуждения ключевой ставки - ред.) согласились, что финансовое состояние компаний остается стабильным, а снижение их финансового результата с рекордных уровней 2023-2024 годов согласуется с завершением периода перегрева спроса и возвращением к сбалансированным темпам роста экономики", - сообщается в документе.
Снижение сальдированного финансового результата было неоднородным по отраслям, отмечает регулятор: в добывающих отраслях оно было более значительным, чем в обрабатывающих и торговле (без автомобилей).
"Это отражает те структурные изменения, которые происходили в экономике после введения внешних санкций, - постепенную переориентацию с внешнего на внутренний спрос и рост выпуска в обрабатывающих отраслях при уменьшении его в добыче, а также снижение рентабельности экспорта в условиях внешнеторговых ограничений", - сообщает ЦБ РФ.
Также более существенное ухудшение финансовых результатов наблюдалось у компаний с высокой долговой нагрузкой. При этом долговая нагрузка реального сектора в целом хотя и выросла, но она оставалась на умеренном уровне. "Большинство компаний продолжали успешно обслуживать долги", - отмечается в документе.
Банк России по итогам заседания совета директоров в июле ожидаемо второе заседание подряд снизил ключевую ставку, в этот раз на 2 процентных пункта - до 18% годовых.
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