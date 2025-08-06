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В ЦБ рассказали о рисках снижения ключевой ставки - РИА Новости, 06.08.2025
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16:43 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/tsb-2033757252.html
В ЦБ рассказали о рисках снижения ключевой ставки
В ЦБ рассказали о рисках снижения ключевой ставки - РИА Новости, 06.08.2025
В ЦБ рассказали о рисках снижения ключевой ставки
Снижение ключевой ставки ЦБ РФ в июле лишь на 1 процентный пункт могло привести к избыточному охлаждению экономической активности, говорится в резюме обсуждения РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T16:43:00+03:00
2025-08-06T16:43:00+03:00
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Снижение ключевой ставки ЦБ РФ в июле лишь на 1 процентный пункт могло привести к избыточному охлаждению экономической активности, говорится в резюме обсуждения ставки. Банк России по итогам заседания 25 июля снизил ключевую ставку на 2 процентных пункта - до 18% годовых. При этом ЦБ уточнил "нейтральный сигнал" относительно своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. "Выбирая между снижением на 100 и 200 б.п. , участники обсуждения оценили риски обоих решений. При меньшем шаге основной риск связан с ужесточением денежно-кредитных условий, избыточным охлаждением экономической активности, которое может привести к значительному и продолжительному отклонению инфляции вниз от 4%", - говорится в материалах регулятора. Отмечается, что при большем шаге был риск чрезмерного смягчения денежно-кредитных условий из‑за ожиданий столь же быстрого движения ключевой ставки вниз на будущих заседаниях, что создаст риски для замедления инфляции до целевых 4% в 2026 году. "Большинство участников пришли к выводу, что даже при снижении ключевой ставки на 200 б.п. жесткость денежно-кредитных условий все же будет достаточной для возвращения инфляции к цели в 2026 году", - отмечает ЦБ. Также в резюме сообщается, что во втором квартале 2025 года отклонение экономики вверх от траектории сбалансированного роста (положительный разрыв выпуска) продолжило уменьшаться. Причем этот разрыв может полностью закрыться уже в третьем квартале 2025 года, если текущие тенденции сохранятся.
https://realty.ria.ru/20250805/aksakov-2033406111.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
В ЦБ рассказали о рисках снижения ключевой ставки

ЦБ: снижение ключевой ставки могло привести к избыточному охлаждению экономики

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Центрального банка России. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Снижение ключевой ставки ЦБ РФ в июле лишь на 1 процентный пункт могло привести к избыточному охлаждению экономической активности, говорится в резюме обсуждения ставки.
Банк России по итогам заседания 25 июля снизил ключевую ставку на 2 процентных пункта - до 18% годовых. При этом ЦБ уточнил "нейтральный сигнал" относительно своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.
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"Выбирая между снижением на 100 и 200 б.п. , участники обсуждения оценили риски обоих решений. При меньшем шаге основной риск связан с ужесточением денежно-кредитных условий, избыточным охлаждением экономической активности, которое может привести к значительному и продолжительному отклонению инфляции вниз от 4%", - говорится в материалах регулятора.
Отмечается, что при большем шаге был риск чрезмерного смягчения денежно-кредитных условий из‑за ожиданий столь же быстрого движения ключевой ставки вниз на будущих заседаниях, что создаст риски для замедления инфляции до целевых 4% в 2026 году.
"Большинство участников пришли к выводу, что даже при снижении ключевой ставки на 200 б.п. жесткость денежно-кредитных условий все же будет достаточной для возвращения инфляции к цели в 2026 году", - отмечает ЦБ.
Также в резюме сообщается, что во втором квартале 2025 года отклонение экономики вверх от траектории сбалансированного роста (положительный разрыв выпуска) продолжило уменьшаться. Причем этот разрыв может полностью закрыться уже в третьем квартале 2025 года, если текущие тенденции сохранятся.
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