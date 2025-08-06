https://ria.ru/20250806/tsb-2033757252.html

В ЦБ рассказали о рисках снижения ключевой ставки

В ЦБ рассказали о рисках снижения ключевой ставки - РИА Новости, 06.08.2025

В ЦБ рассказали о рисках снижения ключевой ставки

Снижение ключевой ставки ЦБ РФ в июле лишь на 1 процентный пункт могло привести к избыточному охлаждению экономической активности, говорится в резюме обсуждения РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T16:43:00+03:00

2025-08-06T16:43:00+03:00

2025-08-06T16:43:00+03:00

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790782810_0:0:3300:1857_1920x0_80_0_0_410d17451d06b24e1bcb458e760d18f1.jpg

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Снижение ключевой ставки ЦБ РФ в июле лишь на 1 процентный пункт могло привести к избыточному охлаждению экономической активности, говорится в резюме обсуждения ставки. Банк России по итогам заседания 25 июля снизил ключевую ставку на 2 процентных пункта - до 18% годовых. При этом ЦБ уточнил "нейтральный сигнал" относительно своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. "Выбирая между снижением на 100 и 200 б.п. , участники обсуждения оценили риски обоих решений. При меньшем шаге основной риск связан с ужесточением денежно-кредитных условий, избыточным охлаждением экономической активности, которое может привести к значительному и продолжительному отклонению инфляции вниз от 4%", - говорится в материалах регулятора. Отмечается, что при большем шаге был риск чрезмерного смягчения денежно-кредитных условий из‑за ожиданий столь же быстрого движения ключевой ставки вниз на будущих заседаниях, что создаст риски для замедления инфляции до целевых 4% в 2026 году. "Большинство участников пришли к выводу, что даже при снижении ключевой ставки на 200 б.п. жесткость денежно-кредитных условий все же будет достаточной для возвращения инфляции к цели в 2026 году", - отмечает ЦБ. Также в резюме сообщается, что во втором квартале 2025 года отклонение экономики вверх от траектории сбалансированного роста (положительный разрыв выпуска) продолжило уменьшаться. Причем этот разрыв может полностью закрыться уже в третьем квартале 2025 года, если текущие тенденции сохранятся.

https://realty.ria.ru/20250805/aksakov-2033406111.html

https://ria.ru/20250804/klyuchevaya_stavka-1962773695.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, центральный банк рф (цб рф), россия